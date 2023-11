Non solo Mourinho: addio a gennaio

Calciomercato Roma, Mourinho sta pensando di sostituire un giocatore nella finestra invernale delle trattative visto il basso rendimento

La Roma si sta allenando in vista di domenica, quando allo Stadio Olimpico arriverà il Lecce di D’Aversa. Lukaku e compagni hanno tutta la voglia di togliersi da dosso la delusione per la sconfitta contro l’Inter arrivata solo nei minuti finali, con Thuram che ha insaccato indisturbato il cross di Dimarco. L’attaccante francese ha sfruttato un momento di disattenzione della difesa giallorossa, dato anche dalla fatica.

Proprio il reparto arretrato era uno die più delicati fino a qualche giorno fa, quando mancavano anche Smalling e Llorente, costringendo Mourinho a schierare Bryan Cristante centrale. Il numero 4, infatti, ha giocato tra Ndicka e Mancini, con il primo che mantiene un andamento altalenante delle prestazioni. Per fortuna, però, il centrale spagnolo ha recuperato dell’infortunio rimediato contro il Genoa ed è tornato a fare reparto, dove però continuano a non esserci alternative.

La situazione di Chris Smalling è stata definita, ma continua a restare un mistero visto che nei giorni scorsi era tornato ad allenarsi in gruppo, ma poi si è fermato di nuovo. Il riacutizzarsi del dolore lo ha spinto a fermarsi di nuovo e a non forzare il tendine della coscia che gli fa stringere i denti.

Calciomercato Roma, Smalling riflette sul futuro

La situazione ha stizzito non poco José Mourinho, che sperava di riavere presto il difensore inglese, ma il tempo non sembra essere galantuomo con lui. Anzi. Fino ad ora non è migliorato con il controllo a Londra che ha solo confermato la terapia scelta a Trigoria.

Nella società, però, stanno pensando al suo futuro e a come rimediare per non rimanere in emergenza anche a gennaio in caso il trentatreenne non rientri. Per questo motivo, Pinto si sta guardando intorno e ah messo nel mirino diversi giocatori come Dier del Tottenham. Come riporta Il Messaggero, però, Mourinho non è l’unico a pensare al futuro di Smalling. Anche il difensore inglese sta riflettendo in vista della finestra di gennaio.