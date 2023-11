Ribaltone dopo l’infortunio: nuovo affare Roma-PSG

Calciomercato Roma, cambio di rotta dopo l’infortunio e nuovo appuntamento a sorpresa con il PSG. Ecco come possono mutare le manovre di Tiago Pinto.

Vigilia di campionato in casa Roma, attesa domani dal banco di prova Lecce allo stadio Olimpico. La squadra guidata da José Mourinho, che tra poche ore interverrà in conferenza stampa, vuole rialzare la testa dopo la sconfitta in casa dell’Inter. La scialba prestazione di San Siro ha interrotto la striscia di vittorie a cinque gare, mentre il tema infortuni resta di stretta attualità dalle parti di Trigoria.

In questa prima parte di stagione la Roma ha perso il conto dei giocatori fermati dagli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è stato Leonardo Spinazzola, ancora ai box in vista della sfida di domani al Lecce. Al pari del laterale umbro mancherà capitan Pellegrini, fermo dalla vittoria europea sul Servette e Chris Smalling. Le condizioni del centrale difensivo britannico continuano ad essere allarmanti dopo il complicato avvio di stagione, ed il recupero che sembrava prossimo potrebbe slittare fino a dicembre. In vista della sfida alla squadra pugliese José Mourinho può confidare nel recupero di Paulo Dybala e Renato Sanches.

Asse Roma-PSG e novità Renato Sanches: possibile riscatto a fine stagione

I due giocatori sono tornati a disposizione del tecnico nel centro sportivo di Trigoria e non è escluso il ritorno tra i titolari dell’attaccante argentino. Paulo Dybala è fermo ai box dalla trasferta di Cagliari, quando un duro intervento di Prati lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Manca in squadra da quasi cinquanta giorni invece Renato Sanches, che fin qui ha giocato solo 98 minuti in casa giallorossa. Il portoghese, arrivato in prestito dal PSG, ha trovato la rete nella roboante vittoria interna sull’Empoli, prima di arrendersi all’ennesimo guaio muscolare della sua carriera. Carriere tempestata dai tanti infortuni, che il calciatore e la Roma sperano di poter dimenticare il prima possibile. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, qualora il recupero del centrocampista dovesse procedere spedito, non è escluso il suo riscatto a fine stagione dal club parigino.