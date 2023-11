Beffa Cassano: l’addio alla Bobo Tv è da record

Cattive notizie per Antonio Cassano. Nuova beffa dopo l’addio alla trasmissione di Christian Vieri. L’ex calciatore finisce nuovamente nel mirino della satira.

Riflettori accesi su Antonio Cassano dopo l’addio alla Bobo Tv. A sorpresa Christian Vieri nei giorni scorsi ha annunciato l’addio al barese, al pari di Lele Adani e Nicola Ventola, nella sua trasmissione web. L’ex fantasista, con un passato da calciatore nella Roma, ha attaccato a più riprese José Mourinho in casa giallorossa proprio dalla trasmissione citata. Ora, dopo l’improvvisa rottura con Vieri, arriva una nuova beffa per l’ex fantasista barese.

Antonio Cassano non sarà più tra i protagonisti della Bobo Tv, la trasmissione web di Christian Vieri che ha salutato anche Lele Adani e Nicola Ventola dal programma. L’annuncio è arrivato a sorpresa da parte di Vieri, che con un secco annuncio in diretta web ha salutato i tre ex calciatori. In particolare l’ex fantasista, con un passato alla Roma dal 2001 al 2006, in queste ultime stagioni ha lanciato diverse frecciate indirizzate a mister José Mourinho. Ora, a poche ore dall’addio alla trasmissione Twich, arriva una nuova beffa per l’ex calciatore pugliese.

Beffa Cassano, dopo l’addio alla BoboTv arriva un altro Tapiro d’Oro

Antonio Cassano ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia. La trasmissione satirica di casa Mediaset ha raggiunto l’ex calciatore dopo la separazione dalla Bobo Tv. Sul tema il barese ha dichiarato: “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada.”

Intervistato da Valerio Staffelli il pugliese ha così continuato: “Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque.” Antonio Cassano riceve così il ventesimo Tapiro D’Oro da parte del programma satirico. L’ex attaccante è il personaggio sportivo che ne ha ricevuti più di tutti nella storia del tg, un record dal sapore di beffa dopo l’improvviso addio alla trasmissione di Christian Vieri.