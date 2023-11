Totti tra Roma e Italia, l’ex avvisa Mourinho: “Ecco cosa gli manca”

Francesco Totti tra un ritorno alla Roma e l’esperienza nell’Italia di Spalletti, ecco il verdetto del grande ex. Il futuro dell’ex Capitano romanista torna tema d’attualità.

Nel futuro di Francesco Totti, non senza sorpresa, si è affacciata anche l’ipotesi di una collaborazione con Luciano Spalletti nell’Italia. L’ex tecnico della Roma è diventato il CT della Nazionale azzurra dopo l’addio a Roberto Mancini ed ha ricucito i rapporti con l’ex Capitano e Bandiere eterna dei giallorossi. Lo stesso Totti è stato accostato a più riprese ad un ritorno dirigenziale nella Roma di Mourinho, su questo tema è intervenuto un altro ex giallorosso.

Il futuro dell’ex numero 10 sembra essere al bivio. Nei mesi scorsi è stato lo stesso Francesco Totti a parlare di un possibile ritorno alla Roma, per affiancare mister José Mourinho. Ora, con la pace sancita con il suo ex allenatore, Luciano Spalletti, anche le porte dell’Italia sembrano pronte a spalancarsi per l’ex Capitano. Sul futuro professionale della Bandiera romanista è intervenuto l’ex direttore sportivo della squadra giallorossa, Walter Sabatini. L’ex dirigente ha parlato a ruota libera di Francesco Totti, svelando diversi retroscena che includo il tecnico di Certaldo e non solo.

Futuro Totti tra ritorno alla Roma e l’Italia: Sabatini avvisa Mourinho

Intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, Sabatini è uscito allo scoperto sul futuro dell’ex Capitano della Roma: “Totti e’ un valore aggiunto ovunque e comunque.” Sulle ruggini in passato con Spalletti: “Non hanno mai litigato in realtà, c’era stato solo un momento di incomprensioni che dipendevano dal tramonto di Francesco.”

Sulla dialogo rinnovato tra Totti e Spalletti: “Oggi Francesco rende in qualche maniera giustizia dicendo che non è successo niente di rilevante, magari trovassero una sintonia forte, ne gioverebbe molto la Nazionale. Ma io penso che Francesco possa essere molto utile anche alla Roma, soprattutto a questa Roma.” Spunta l’avviso a Mourinho: “Per me Totti rimane un uomo di calcio e di calcio si deve occupare. Se, come auspico, dovesse rientrare a Roma non e’ per fare cuscinetto con le istituzioni.” Infine, su un possibile ruolo da DS: “Forse gli manca una conoscenza specifica di tipo tecnico-amministrativo, potrebbe farlo coadiuvato da qualcuno: ma insomma, Totti nel calcio potrebbe fare qualunque cosa.“