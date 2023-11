Addio a zero e incubo Monchi: Pinto anticipato

Calciomercato Roma, Pinto non molla per chiudere il colpo a zero. Attenzioni rivolte alla concorrenza di Monchi, che dall’Inghilterra prova lo sgambetto in corsia.

Altre due gare attendono la Roma di Mourinho prima della sosta per le nazionali di novembre. Domani la squadra giallorossa scenderà in campo in Repubblica Ceca, in casa dello Slavia Praga. L’undici guidato dal portoghese ha la ghiotta occasione di chiudere in anticipo i discorsi per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, vincere in casa dei cechi blinderebbe di fatto la vetta del girone G. Domenica poi ci sarà il derby contro la Lazio di Sarri, appuntamento cruciale sul primo bilancio stagionale. Intanto si accendono i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto in vista di gennaio.

In previsione della sessione invernale di calciomercato possono arrivare nuovi rinforzi in casa Roma. Tiago Pinto sta vagliando le diverse opzioni per rafforzare la rosa giallorossa, sempre con un occhio ai conti ed ai paletti economici che hanno contraddistinto le ultime sessioni di mercato. Oltre alle tante operazioni in prestito, da Lukaku ad Azmoun, passando per Renato Sanches, il dirigente portoghese ha prelevato due calciatori a parametro zero in estate, Ndicka per la difesa ed Aouar a centrocampo. A gennaio non è escluso un nuovo innesto sulla corsia mancina, che potrebbe salutare definitivamente Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, Pinto non molla Barisic: anche Monchi sul terzino in scadenza

L’esterno umbro è in scadenza di contratto e la Roma potrebbe decidere di monetizzare in inverno per non perderlo a costo zero nei prossimi mesi. Il casting sull’out di sinistra è già aperto per Tiago Pinto e sul taccuino del dirigente portoghese rimane il profilo di Borna Barisic, terzino croato in scadenza dai Rangers.

Il laterale, titolare negli scozzesi e nella nazionale croata, non sembra aver intenzione di rinnovare con i Rangers. La squadra di Glasgow potrebbe dunque decidere di cederlo in inverno per non perderlo completamente a zero, in una situazione che ricorda quanto sta accadendo proprio con Spinazzola. Secondo quanto scrive Francesco Balzani, il croato resta un’alternativa valida per Tiago Pinto, ma rimane da fronteggiare la concorrenza in Premier League di Monchi. Lo spagnolo ha intenzione di anticipare tutti e chiudere il colpo all’Aston Villa.