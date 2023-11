Firma a gennaio, addio Roma: missione in Europa

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi di Tiago Pinto sembra allontanarsi definitivamente dai giallorossi. L’agente del calciatore è in missione in Europa.

Altre due gare attendono la Roma di Mourinho dalla pausa per le nazionali di novembre. Tra poche ore i giallorossi saranno ospiti dello Slavia Praga, per la quarta giornata del gruppo G di Europa League. Percorso netto fin qui nella competizione europea per l’undici guidato dallo Special One. Tre vittorie su tre gare e la possibilità di chiudere con due turni di anticipo il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Domenica poi ci sarà il primo derby stagionale, contro la Lazio di Sarri. Dopo la stracittadina arriverà la terza pausa per le nazionali della stagione, mentre si avvicina la finestra di calciomercato invernale.

Dopo la conclusione della sessione di trattative estive Tiago Pinto aveva svolto la consueta conferenza stampa di fine mercato. Tra i tanti temi toccati il dirigente portoghese si era sbilanciato senza mezzi termini su uno degli obiettivi della Roma, sfumato in estate quando già era stato trovato un pre-accordo. Parliamo dell’attaccante classe 2003 Marcos Leonardo, stella del Santos e promessa del calcio brasiliano. Il giovane attaccante non ha lasciato il Peixe nei mesi estivi per la mancata fumata bianca decisiva, frenata anche dalla posizione in classifica della squadra brasiliana, oltre che da una tumultuosa situazione societaria.

Calciomercato Roma, nessun segnale su Marcos Leonardo: missione in Europa dell’agente

L’attaccante del Santos continua ad essere monitorato ed accostato a diverse squadre in giro per il vecchio continente. La sessione invernale di calciomercato sembra essere quella decisiva per il suo sbarco nel calcio europeo ed un indizio al riguardo è filtrato proprio dalla sua agente.

Rafaela Pimenta in questi giorni è in missione in Europa. La procuratrice è una delle figure più influenti nel calcio mondiale, basti pensare che rappresenta anche gli interessi di Haaland. Tramite le proprie Instagram Stories nei giorni scorsi l’agente ha condiviso diversi scatti in giro per i club europei. A partire da Manchster, dove nel City gioca il talento norvegese, mentre lo United è stato accostato proprio a Marcos Leonardo. Oltre ai Red Devils in Premier ci sono le piste Newcastle, Arsenal e Nottingham Forrest. Anche in Bundesliga ed in Spagna c’è interesse per il giovane attaccante. Rafaela Pimenta in seguito ha pubblicato uno scatto direttamente dal Bernabeu, casa del Real Madrid.