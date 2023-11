Lazio-Roma, recupero lampo per Sarri: due titolari a rischio

Lazio-Roma comincia domenica alle 18.00 con il tecnico biancoceleste che sta aspettando alcuni suoi giocatori che erano indisponibili

Archiviare la sconfitta e ripartire. È questo l’obiettivo primario della Roma che domenica affronta la Lazio nel derby della Capitale. La stracittadina è molto importante perché permette di conquistare punti importanti contro una concorrente al quarto posto, che significa Champions League. Riuscire a tenere lontane le pretendenti è uno degli obiettivi di Mourinho, che ha infiammato l’aria nei giorni scorsi insieme a Sarri.

Dopo la partita di Champions League contro il Feyenoord, l’ex allenatore di Chelsea e Juventus aveva affermato di aver disputato una guerra contro gli olandesi, che erano considerati una squadra di basso livello solo due anni fa, mentre la Roma avrebbe disputato un amichevole contro lo Slavia Praga. La risposta non è piaciuta a Mourinho che ha voluto replicare alla vigilia della sfida di Europa League affermando che per lui non esistono amichevoli ed è per questo che ha vinto 26 titoli, mentre Sarri no.

Un chiaro attacco frontale al tecnico toscano che si sta preparando in vista di domenica per conquistare il terzo derby di fila nella Capitale. Nelle due passate stagioni, i biancocelesti sono riusciti a vincere tre derby su quattro, con José che se ne è aggiudicato solo uno e deve cercare di invertire la rotta proprio nel fine settimana.

Lazio-Roma, Casale rientra e Marusic in dubbio

In vista della partita, lo Special One sta cercando di recuperare tutti i titolari che in questi giorni hanno dato forfait per problemi fisici. Lo stesso vale per Maurizio Sarri, che sta aspettando alcuni suoi giocatori in seguito al forfait di Mattia Zaccagni che non dovrebbe esserci.

Come riporta Il Messaggero, per domenica c’è di sicuro un rientro nelle file della Lazio, con Casale che ha recuperato dalla lesione muscolare che lo aveva tenuto fuori dal campo. Il centrale torna a difendere Provedel, mentre chi è in dubbio sempre nel reparto arretrato è Adam Marusic . Il terzino montenegrino è in dubbio anche lui per delle noie fisiche, ma cercherà di recuperare al meglio in vista di domenica.