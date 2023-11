Salta Mourinho: accordo totale con l’ex Real Madrid

Svolta lampo sul futuro di José Mourinho alla vigilia del primo derby stagionale in casa Roma. L’Arabia Saudita ha acceso nuovamente i riflettori sul tecnico giallorosso.

José Mourinho ha tuonato dopo la brutta sconfitta della Roma in casa dello Slavia Praga. La squadra giallorossa è reduce da una prestazione allarmante in Repubblica Ceca con vista derby della Capitale. Domani pomeriggio ci sarà la prima sfida stagionale alla Lazio di Sarri e la spasmodica attesa della stracittadina si accompagna a nuove nubi sul futuro del tecnico portoghese. L’allenatore della Roma sembra finito nuovamente nel mirino dell’Arabia Saudita, ma la svolta ora sembra davvero dietro l’angolo.

Il futuro in Arabia Saudita per mister Mourinho è tornato un tema d’attualità negli ultimi giorni. In queste ore anche ‘Repubblica’, ha rilanciato l’assalto del Al Ittihad sul tecnico portoghese. La squadra araba nei giorni scorsi ha esonerato il connazionale dello Special One, Nuno Espìrito Santo. Il club saudita era già stato accostato a José Mourinho nei mesi estivi e lo stesso tecnico giallorosso non ha escluso un passaggio professionale nel calcio arabo, che è sempre più in espansione. Ora, proprio dalla Saudi League, può arrivare la svolta immediata che coinvolge anche l’allenatore della Roma.

Futuro Mourinho, svolta lampo in Arabia Saudita: c’è l’accordo con Lopetegui

Dopo l’esonero ufficiale di Espìrito Santo, che lo scorso anno vinse il campionato sulla panchina dell’Al Ittihad, è tornato di moda anche il nome di Mourinho. Oltre al portoghese si è accesa la pista Flick, ma la svolta totale sembra arrivare intorno ad un altro ex Real Madrid, pronto a far saltare la pista che conduce allo Special One.

L’Al Ittihad avrebbe trovato l’accordo sullo stipendio con Julen Lopetegui. Ex commissario tecnico della Spagna, con un passato non proprio da ricordare in casa Real come erede di Zidane. Lo spagnolo è attualmente senza panchina da questa estate, quando ruppe con il Wolverhampton in Premier. Ora, secondo quanto scrive su X il giornalista Rudy Galletti, il club arabo ha trovato l’accordo finanziario con il tecnico spagnolo. L’ultimo tassello prima della firma sarebbe legato alla durata del contratto, l’accordo in quel caso sarebbe totale.