Calciomercato Roma, Abraham a prescindere: ha già detto sì

Calciomercato Roma, riflettori accesi sul futuro di Tammy Abraham. Il numero nove giallorosso è finito nuovamente nel mirino della Premier League.

Il centravanti britannico è ancora ai box dopo il terribile infortunio patito ad inizio giugno. Nell’ultima sfida stagionale della Roma lo scorso anno, Tammy Abraham ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il rientro in campo è fissato per il prossimo anno, mentre la squadra giallorossa ha prelevato in prestito, sempre dal Chelsea, il centravanti Romelu Lukaku. Il bomber belga in estate potrebbe firmare definitivamente per i giallorossi, mentre il futuro di Abraham sembra sempre più lontano da Trigoria nei prossimi mesi.

Nuovo verdetto in arrivo e via libera per il ritorno di Abraham in Premier League. Il centravanti britannico è fermo ai box da inizio giugno e prima del brutto infortunio al ginocchio sembrava essere uno dei più vicini alla cessione in casa Roma. Lo stop che lo sta tenendo ancora lontano dai campi di gioco ha ribaltato completamente le manovre di Tiago Pinto nella finestra di calciomercato estivo. Da un lato il portoghese ha dovuto cedere altri calciatori per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario, dall’altro ha aperto il casting per il bomber, che ha poi portato al colpaccio Lukaku.

Calciomercato Roma, sentenza dall’Inghilterra: promosso il ritorno di Abraham all’Aston Villa

Se il bomber belga potrebbe firmare in via definitiva con la Roma, chi sembra sempre più lontano dai giallorossi è ancora una volta Tammy Abraham. L’ex Chelsea aveva già aperto al ritorno in Premier League sul suo futuro professionale, ed ora c’è un nuovo verdetto che lo avvicina nuovamente al campionato inglese.

A proposito della pista Aston Villa, dove Abraham ha già giocato nella stagione 2018-19 siglando 26 reti in 40 presenze, arriva un via libera per il ritorno dell’attaccante inglese. A proposito del ritorno ai Villains ha parlato il cronista Ty Braces, intervistato dal sito Astonvillanews.co.uk. Il giornalista promuove il ritorno del centravanti senza riserve: “Sappiamo che è capace e può farcela a livello europeo dopo quello che ha fatto in Serie A. Penso che farebbe bene nel Villa e ovviamente anche a noi è familiare. Direi sicuramente di sì a Tammy Abraham”