Addio Mourinho, sorpasso in Arabia: scadenza fissata

Il sorpasso lampo in Arabia coinvolge anche il futuro di José Mourinho, al suo ultimo anno di contratto con la Roma. Nuova pista sulla panchina saudita e scadenza fissata.

La Roma di José Mourinho è arrivata alla pausa per le nazionali di novembre con lo scialbo pareggio a reti bianche nel derby. La prima stracittadina della stagione si è chiusa con un misero 0-0, con i giallorossi che hanno mantenuto il pallino del gioco solo nei primi 15-20 minuti. Con il contratto in scadenza del tecnico portoghese si sono fatte nuovamente vive le sirene dei petroldollari arabi in vista del suo futuro. Ma c’è una novità importante che coinvolge uno dei club accostati proprio allo Special One nella Saudi League.

Il tecnico portoghese ha pubblicamente aperto le porte ad un futuro in Arabia Saudita, senza fornire ulteriori dettagli su ruolo e tempistiche. Lo stesso Mourinho ha più volte evidenziato come la scadenza del suo contratto a Roma sia fissata al giugno del prossimo anno, aprendo il casting all’eredità del portoghese sulla panchina giallorossa. Mentre si sono accese le voci che vedrebbero la Roma nuovamente sulle sulle tracce di Antonio Conte, in Arabia uno dei club accostati allo Special One sembra aver scelto un altro allenatore, con il sorpasso lampo.

Arabia Saudita, l’Al-Ittihad dimentica Mourinho: ultimatum a Gallardo per la panchina

Fari puntati sulla panchina dell’Al-Ittihad, che nei giorni scorsi ha esonerato ufficialmente Nuno Espìrito Santo. Il club arabo era stato già segnalato sulle tracce di Mourinho in tempi non sospetti, ma il portoghese in estate ha respinto ogni assalto per terminare il suo contratto alla Roma.

Il primo indiziato sembrava essere dunque l’ex ct della Spagna, Julen Lopetegui. Ma ora, proprio dal paese iberico, spunta una nuova pista extra europea. Il club saudita avrebbe sondato il terreno per l’argentino Marcelo Gallardo, ex ct dell’Albiceleste che ha riportato a vincere tutto il River Plate. Il sudamericano preferirebbe un’esperienza in Europa ma i petroldollari possono fare la differenza, oltre alla partecipazione al Mondiale per Club degli arabi. La risposta si attende entro venerdì, secondo quanto evidenzia il sito Fichajes.net.