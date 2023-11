Calciomercato Roma, blitz Juventus: Pinto tagliato fuori

Calciomercato Roma, la Juventus sembra essere in pole position per piazzare il colpo a centrocampo. Tiago Pinto tagliato fuori dalla corsa, con altre due big in agguato.

La sosta per le nazionali arriva in casa Roma dopo lo scialbo pareggio nel derby. La prima sfida stagionale contro la Lazio di Sarri è terminata a reti bianche, con i giallorossi che non hanno approfittato dei risultati negativi delle dirette avversarie. L’avvio di stagione è stato complicato fin qui per José Mourinho, e la pausa è anche l’occasione per fare un punto in ottica calciomercato. Finora tra gli arrivi estivi il solo ad aver convinto a pieno la piazza romanista è Romelu Lukaku, mentre a centrocampo ci sono ancora tanti, troppi, punti di domanda.

Il centravanti belga si è confermato autentico trascinatore dei suoi dal suo arrivo alla Roma. Big Rom ha spazzato via dubbi e perplessità sulla propria condizione fisica e mentale, a suon di gol e prestazioni determinanti. Il bilancio del centravanti parla per lui, sono già 9 le reti siglate in 14 presenze. Tra i nuovi arrivi in difesa sta trovando continuità Ndicka, complice l’assenza di Smalling. I dubbi permangono, tornando agli arrivi del calciomercato estivo, nel settore di centrocampo. Houssem Aouar, nonostante abbia già trovato due reti, deve ancora integrarsi al meglio nelle geometrie giallorosse, Paredes sta faticando nel ruolo di play basso e Renato Sanches fin qui è stato nuovamente frenato dagli infortuni.

Calciomercato Roma, pole position Juventus a centrocampo: Pinto fuori dai radar

Ecco perché non sono esclusi nuovi colpi in entrata per il settore nevralgico di gioco in casa Roma. Il solo a garantire continuità a mister Mourinho fin qui è stato il senatore Bryan Cristante, arretrato anche nel ruolo di centrale quando c’è stata l’emergenza infortuni in difesa.

In quest’ottica è stato segnalato sul taccuino di Tiago Pinto il centrocampista difensivo francese Fofana, in forza al Monaco. Il classe ’99, vice campione del Mondo con la Francia nel 2022, è finito però nel mirino di tre top club europei. Come evidenzia il sito francese Rmcsport, la Juventus è in prima fila per piazzare il colpo a centrocampo. Osservatori bianconeri sono in azione durante le partite dei monegaschi. Sulle tracce del 24enne anche Manchester United e PSG.