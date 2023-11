Calciomercato Roma, eccezione Lukaku e ultimatum Mourinho

Calciomercato Roma, ecco come si potrebbe muovere i Friedkin nei prossimi mesi. E c’è anche l’ultimatum di Mourinho

Mourinho e Lukaku, futuro in bilico. Così titola Sky Sport, in un articolo apparso sul proprio sito, dove spiega la situazione attorno al tecnico e all’attaccante della Roma. Una situazione che sembra essere abbastanza chiara, le ci sono delle nuvole che si possono addensare e cambiare praticamente tutto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, partendo in questo caso dal futuro dell’attaccante belga.

Arrivato in prestito secco dal Chelsea, c’è già una cifra stabilita per quello che potrebbe essere l’acquisto del cartellino da parte dei giallorossi: i Blues chiedono 43milioni di euro per cedere il giocatore. Lukaku ha 30anni, quindi ancora giovane, e andando a vedere quanto costano gli altri attaccanti importanti in Europa, potrebbe essere un affare. Certo, spiega ancora Sky, i Friedin non sono così convinti di mettere troppi soldi su cartellini dei post trentenni, ma in questo caso la scelta potrebbe essere diversa. Se ne parlerà, visto che ancora il capitolo, viene svelato, non è stato preso in considerazione.

Calciomercato Roma, la situazione di Mourinho

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il tecnico. Oggi le notizie circolate sul suo conto sono parecchie. Da una deadline, ad un accordo già trovato con una squadra araba. Sky spiega, invece, che Mou al momento sta vivendo tutto con serenità, dando un’occhiata sia a quello che succede a Madrid, sia a quello che succede a Parigi.

Senza dimenticare che in Arabia lo accoglierebbero come un vero e proprio re. “A Mourinho Roma e la Roma piacciono ma da gennaio in poi qualora non dovessero esserci segnali si sentirà libero di fare le sue scelte”. Sì, anche in questo caso viene dato un tempo limite. Che poi non è così lontano…