Caso Smalling, Tiago Pinto gli ha dato l’ultimatum

Caso Smalling, Tiago Pinto ormai stanco avrebbe dato l’ultimatum al giocatore. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione

Incredibile ma vero come le cose possono cambiare nello spazio di così poco tempo. Dal rinnovo contrattuale fino al 2025, che aveva messo gioia ai tifosi e che aveva sicuramente fatto provare lo stesso sentimento a Mourinho, ad una situazione di stallo che non fa felici nessuno. Insomma, tutto è cambiato per Smalling.

Fermo dallo scorso primo settembre più passa il tempo e più il suo caso è avvolto dal mistero. Sembrava un infortunio, un’infiammazione non così grave. E invece non si hanno date certe di un suo rientro. Smalling, così come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, è andato anche in Inghilterra per un consulto e solamente da un pochi giorni avrebbe dato il suo ok alle cure che gli potrebbero fare passare tutto in quindici-venti giorni. Se così sarà lo scopriremo solamente nelle prossime settimane.

Caso Smalling, possibile rescissione consensuale

Ma questo atteggiamento, in ogni caso, ha spazientito e non poco la Roma. Tant’è che secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, dentro la società si starebbe pensando ad una mossa clamorosa, quasi un ultimatum al giocatore. Il club potrebbe parlare con gli agenti del difensore inglese per trovare un accordo per la risoluzione consensuale di quel contratto in scadenza nel 2025.

Una situazione quindi da tenere in considerazione anche nelle prossime settimane, ma più che altro potrebbe essere una soluzione per la prossima estate. Viste le carenze difensive della squadra di Mourinho (che comunque starebbe cercando Pablo Marì e Milenkovic) appare difficile un addio immediato. Però abbiamo capito che tutto è possibile.