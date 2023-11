Assalto bianconero: 18 milioni mandano KO Tiago Pinto

Calciomercato Roma, assalto bianconero da 18 milioni e Tiago Pinto che rischia di finire definitivamente al tappeto. Pronta la nuova offerta a stretto giro di posta.

La Roma di José Mourinho è arrivata alla pausa per le nazionali di novembre con risultati altalenanti. Nelle ultime due uscite i giallorossi hanno perso in casa dello Slavia Praga e pareggiato a reti bianche il primo derby stagionale. Due gare in cui l’attacco è rimasto a secco, con tutta la squadra che ha dato l’impressione di aver le pile scariche dopo la serie positiva di cinque vittorie consecutive. La speranza è di ripartire invertendo il trend, già da domenica contro l’Udinese, mentre si avvicina anche la finestra di calciomercato invernale in casa giallorossa.

Al termine della scorsa campagna di calciomercato estivo, conclusa con l’arrivo roboante di Romelu Lukaku in casa Roma, Tiago Pinto aveva indetto la consueta conferenza stampa. Nell’appuntamento con i cronisti a Trigoria il manager portoghese aveva fatto il punto sia sulle cessioni che sui nuovi innesti. L’ex Benfica si era sbottonato su uno dei nomi più gettonati in casa giallorossa nel mercato ordinario, il giovane attaccante brasiliano Marcos Leonardo. Pinto aveva rimandato l’assalto al promettente centravanti verdeoro, indicato ancora come un obiettivo della squadra giallorossa, ma la concorrenza continua ad accelerare.

Il Newcastle non molla Marcos Leonardo: nuova offerta da 18 milioni e Pinto all’angolo

L’attaccante brasiliano continua a stupire tutti con il Santos e nelle scorse ore sono arrivate anche le parole di Rafaela Pimenta. La procuratrice ha sottolineato come il proprio assistito sia pronto a sbarcare nel calcio europeo, dove sono diversi i club sulle sue tracce.

Oltre alla Roma ci sarebbe il Real Madrid, ma a spuntarla su tutti potrebbe essere ancora una volta la Premier League. Il campionato inglese ha una potenza economica senza eguali nel vecchio continente ed il palcoscenico sembra pronto ad accogliere anche il talentuoso attaccante classe 2003. Come evidenzia il sito Express.co.uk il Newcastle appare in pole position con una nuova offerta pronta per il Santos. 18 milioni di euro per il cartellino del giovane bomber, con Chelsea e Fulham pronte ad inserirsi nella lotta.