Calciomercato Roma, caos totale e bomber in fuga

Calciomercato Roma, caos totale in Inghilterra e bomber in fuga. Fari accesi su quanto sta accadendo in Premier League, spunta una nuova pista per Tiago Pinto.

Nel bel mezzo della pausa nazionali si accendono i riflettori sulla finestra di calciomercato invernale anche in casa Roma. Nel mese di gennaio Tiago Pinto sembra pronto a tornare a volgere lo sguardo in Premier League. Nel campionato inglese è scoppiato un vero e proprio caos nei confronti di un club che rischia una pesante penalizzazione. Oltre al danno c’è la beffa del mercato invernale dietro l’angolo per la squadra coinvolta, che rischia di perdere anche il suo bomber. Nuova pista e sfida con la big per le manovre in entrata del dirigente portoghese.

Come avvenne lo scorso anno in Serie A, con la penalizzazione da 10 punti inflitta alla Juventus, questi giorni è scoppiato un nuovo caso in Premier League. A causa di violazioni del Fair Play Finanziario, l’Everton si è visto togliere 10 punti in classifica. Per i Toffees rischia di non essere finita qui, all’orizzonte c’è anche la possibilità di una nuova penalizzazione in caso di mancato pagamento di una maxi multa. Il club di Liverpool intanto è sprofondato in classifica, agganciando il fanalino di coda Burnley in Premier League. Ultimo posto ed allarme retrocessione, mentre gli addetti ai lavori aprono le porte a diversi addii in casa Everton in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra spunta la pista Calvert-Lewin: sfida all’Arsenal

La Roma a gennaio cercherà di sicuro un rinforzo difensivo, dove la coperta è più corta a causa della condizione fisica di Chris Smalling. Ed in casa Everton può accendersi la pista Jarrad Branthwaite, in uscita dai Toffees come rimbalza dall’Inghilterra. Ma il difensore centrale non è l’unico nome accostato alla squadra giallorossa.

Secondo quanto rilancia ‘The Sun’ si accende anche una pista in attacco per le manovre di Tiago Pinto. Tra i tanti giocatori in odore di addio dall’Everton a gennaio c’è l’attaccante Dominic Calvert-Lewin, che secondo il media britannico è finito nei radar della Roma. Oltre al club giallorosso anche l’Arsenal di Arteta sarebbe vigile sul calciatore classe ’97.