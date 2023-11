Tiago Pinto al tappeto: doppio indizio e futuro in Bundesliga

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi accostati alle manovre di Tiago Pinto si avvicina alla Bundesliga. Doppio indizio per il via libera definitivo a gennaio.

La Roma ritornerà in campo domenica pomeriggio, allo stadio Olimpico contro l’Udinese. La squadra giallorossa, che ha tanti calciatori lontano da Trigoria convocati dalle rispettive nazionali, deve invertire il trend delle ultime uscite per avvicinarsi alla zona Champions League. La pausa di novembre fornisce anche l’occasione di analizzare le prossime mosse in entrata di Tiago Pinto, che vede avvicinarsi la finestra invernale di calciomercato. Spunta un doppio indizio in Germania che allontana uno degli obiettivi del portoghese a gennaio.

In vista della finestra di calciomercato di riparazione Tiago Pinto potrebbe cercare nuove rinforzi difensivi per José Mourinho. Vero che tra qualche settimana tornerà Marash Kumbulla, ma le condizioni fisiche di Chris Smalling tengono ancora sulle spine il tecnico giallorosso. Il difensore centrale ex Manchester United è fuori dai campi dai primi di settembre ed il suo pieno recupero è ancora un rebus. Ecco perché gli addetti ai lavori hanno avviato il casting per il nuovo difensore a gennaio in casa Roma, con Pinto pronto a pescare ancora una volta dalla Premier League.

Calciomercato Roma, Pinto si allontana da Chalobah: via libera Borussia Dortmund

Sono tanti i nomi accostati al taccuino di Pinto in vista di gennaio per rafforzare la difesa. A partire da Dier, in uscita dal Tottenham, passando per l’ex Serie A Jakub Kiwior, che potrebbe cercare più spazio lasciando l’Arsenal. Mentre in casa Chelsea sono due i nomi più caldi in uscita: Malanga Sarr e Trevoh Chalobah.

Novità importanti e conferme giungono dalla Germania nei confronti di Chalobah in vista di gennaio. Il difensore classe ’99, da tre stagioni in forza ai Blues, sembra sempre più vicino allo sbarco al Borussia Dortmund. A rilanciare la pista giallonera è stato il sito Derwesten.de, che sottolinea come il club tedesco abbia scelto il difensore del Chelsea anche per la sua versatilità. Oltre che da centrale difensivo Chalobah può disimpegnarsi sulla corsia di sinistra, dove non sta convincendo in casa Borussia il terzino Bensebaini. Inoltre il media tedesco aggiunge che il Bayern Monaco avrebbe mollato il difensore del Chelsea.