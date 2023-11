Tiago Pinto passa all’incasso: doppia svolta UFFICIALE

Calciomercato Roma, Tiago Pinto passa all’incasso a gennaio grazie ad una doppia svolta ufficiale. Ecco lo scenario che potrebbe aiutare a sorpresa le finanze giallorosse.

La Roma ha trovato una vittoria importantissima allo stadio Olimpico contro l’Udinese. La squadra guidata da José Mourinho ha superato per 3-1 l’Udinese di Cioffi, restando in scia del Napoli al quarto posto. Giallorossi che inseguono a meno tre punti la zona Champions League e che, grazie alla vittoria sui friulani, superano con un sol colpo Atalanta e Fiorentina agganciando il quinto posto in Serie A. Nel mese di gennaio ci sarà poi l’apertura della sessione di calciomercato invernale per Tiago Pinto.

Per cercare di tornare nella massima competizione europea la Roma potrebbe pescare diversi rinforzi nella sessione di calciomercato di riparazione. La coperta è corta nel pacchetto arretrato, dove si attendono buone notizie da Chris Smalling, ancora ai box dai primi di settembre. Nuovi innesti potrebbero arrivare anche sulle corsie, dove l’ultimo arrivato Kristensen sta faticando a trovare spazio e Leonardo Spinazzola è ancora in scadenza di contratto. L’occhio del dirigente portoghese, anche nella prossima sessione di mercato invernale, sarà sempre vigile sui conti economici del club giallorosso.

Calciomercato Roma, Pinto incassa a gennaio: via libera per la cessione di Diawara

Una grossa mano alle possibili manovre di Tiago Pinto può arrivare direttamente dal campionato belga, dove sta faticando a trovare spazio l’ex centrocampista della Roma, Amadou Diawara. Il guineano classe ’97, con un passato a Bologna e Napoli, potrebbe lasciare dopo una stagione e mezza l’Anderlecht.

La Roma detiene una percentuale pari al 50% sulla futura rivendita del centrocampista in casa belga. Ad aprire le porte all’addio di Diawara ci ha pensato direttamente il tecnico dell’Anderlecht, che così ha commentato la situazione in vista di gennaio. Brian Riemer in conferenza stampa ha detto: “Ci sono davvero parecchi giocatori a centrocampo. Ad agosto c’era stato un certo interesse per alcuni ragazzi, ma il trasferimento non è avvenuto. A gennaio dobbiamo fare delle scelte. Potrebbe trattarsi di un prestito o di un trasferimento definitivo.” Inoltre l’ex Roma è rimasto in panchina nell’ultima sfida del campionato belga, la svolta per il suo addio potrebbe essere quella decisiva.