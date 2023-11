Calciomercato Roma, scippo in attacco: nuovo prestito a gennaio

Calciomercato Roma, ribaltone in attacco e rischio scippo per Mourinho a gennaio. Un club di Serie A vuole soffiare il calciatore ai giallorossi: pronto il nuovo prestito.

La finestra di calciomercato invernale si avvicina in casa Roma e giungono conferme di un interesse in Serie per uno degli attaccanti giallorossi. L’assalto a gennaio potrebbe aprire le porte ad un vero e proprio scippo ai danni di José Mourinho, che sta concedendo sempre più minuti ad uno dei nuovi arrivati nel pacchetto offensivo. A dirigere le operazioni c’è la regia del club che detiene il cartellino del calciatore e che potrebbe concedere un nuovo prestito in Serie A in vista della seconda metà stagionale.

Dopo la sosta per le nazionali di novembre la Roma di José Mourinho è ripartita col piede giusto in campionato. La squadra giallorossa ha superato per 3-1 in casa l’ostacolo Udinese, con i friulani che hanno spaventato l’undici guidato dallo Special One con il pareggio nella ripresa. Decisivi ancora una volta gli ultimi minuti di gioco, con la squadra giallorossa capace di riacciuffare il vantaggio grazie alla pregevole rete di Dybala, preludio al 3-1 siglato da El Shaarawy. Il tecnico portoghese ha a disposizione tante alternative in attacco in questa stagione, con uno dei nuovi arrivati che sta trovando sempre più spazio nelle ultime uscite.

Calciomercato Roma, il Bologna non molla Azmoun: decisivo il Bayer Leverkusen

Parliamo dell’attaccante iraniano Sardar Azmoun, gettato nella mischia ancora una volta nel finale di gara da mister Mourinho. Come fu con il Monza, in cui l’attaccante colpì un palo ed entrò nella rete decisiva di El Sharaawy, poi con il Lecce quando arrivò la sua prima marcatura in giallorosso, anche contro l’Udinese il classe ’95 è stato scelto come arma finale per acciuffare i tre punti.

L’attaccante, arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen, non è presente nella lista UEFA per motivi di Fair Play Finanziario ma in campionato si sta ritagliando sempre più spazio. E sull’iraniano, secondo quanto evidenzia il sito Romatoday.it, continua ad essere concreto l’interesse del Bologna. Sebbene la Roma non voglia privarsi dell’ex Zenit l’ultima parola potrebbe spettare al club tedesco, che vorrebbe aumentare il minutaggio del centravanti. Non è escluso che il Bayer decida di annullare il prestito estivo e aprire ad un nuovo prestito con il club emiliano.