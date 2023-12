Calciomercato Roma, ribaltone e addio a zero: Arabia rifiutata

Calciomercato Roma, ribaltone in corsia e niente sbarco in Arabia Saudita a gennaio. Il calciatore sembra destinato a liberarsi a parametro zero, cambia tutto per Pinto.

La Roma scenderà in campo tra poche ore, per affrontare il Sassuolo al Mapei stadium. La squadra giallorossa è alla ricerca della vittoria in trasferta dopo l’ennesimo passo falso lontano dallo stadio Olimpico, in Europa League contro il Servette. Nella trasferta europea, che ha compromesso salvo miracoli la conquista del primo posto nel girone, José Mourinho ha criticato aspramente i suoi calciatori. Le parole dello Special One possono funzionare da miccia esplosiva in previsione del calciomercato invernale in casa giallorossa.

La squadra di José Mourinho, il quale ha alzato la voce anche nella conferenza stampa della vigilia, vuole tornare alla vittoria fuori dalle mura amiche dello stadio Olimpico. Il mese di dicembre sarà decisivo nella corsa al piazzamento europeo in Serie A, con la Roma che insegue a tre punti il Napoli al quarto posto. Stasera i partenopei sfideranno la corazzata Inter ed i giallorossi hanno la chance di mettere pressione in classifica, conquistando tre punti in casa del Sassuolo di Dionisi. Tra poche settimane si aprirà la finestra di calciomercato invernale e più di un calciatore sembra destinato a lasciare Trigoria già a gennaio.

Calciomercato Roma, Marcos Alonso rifiuta l’Arabia: resta in Spagna in scadenza

Riflettori puntati sulla corsia sinistra in casa Roma, dove Leonardo Spinazzola è in scadenza di contratto. Il terzino ex Atalanta è stato tra i peggiori da subentrato in casa del Servette e oggi pomeriggio potrebbe anche accomodarsi in panchina a favore dell’impiego di Nicola Zalewski. Il laterale umbro poi, in vista di gennaio, potrebbe salutare la Roma, per evitare l’addio a parametro zero a giugno.

Situazione molto simile a quella che coinvolge Marcos Alonso al Barcellona. L’esperto terzino spagnolo è in scadenza di contratto e proprio come Spinazzola è stato accostato ad un futuro in Arabia Saudita a gennaio. Ipotesi più lontana per l’ex Fiorentina, che secondo quanto scrive Sport.es, avrebbe deciso di restare in blaugrana per il resto della stagione.