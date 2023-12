Tiago Pinto pesca in Serie A, avviso da Torino: l’Inter incassa

Calciomercato Roma, fari puntati sulle manovre in entrata di Tiago Pinto. Concorrenza in aumento per il colpo in Serie A, con l’Inter pronta ad incassare.

Si avvicina il mese di gennaio e con esso l’apertura della sessione di calciomercato invernale per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, che prima della partita tra Sassuolo e Roma ha apertamente difeso il connazionale Mourinho, sembra pronto a pescare in Serie A per colmare le lacune della rosa giallorossa. In questa prima parte di stagione la coperta è stata decisamente troppo corta in difesa ed arrivano nuove conferme su una pista da seguire nel campionato italiano. La concorrenza è in aumento per il manager lusitano, con l’Inter che resta all finestra pronta ad incassare.

In vista della finestra di calciomercato invernale cresce l’attesa intorno alle manovre in entrata di Tiago Pinto. Il responsabile del calciomercato in casa Roma in vista della sessione di riparazione può pescare nuovi rinforzi in difesa. Continua ad essere un mistero la data del rientro di Chris Smalling, ormai ai box dai primi di settembre. In attesa del pieno recupero di Marash Kumbulla, che sta tornando ad allenarsi in gruppo a Trigoria, finora Mourinho ha avuto le scelte obbligate nel pacchetto arretrato. Per cercare di pescare nuovi rinforzi in difesa c’è anche una pista che porta a guardare in Serie A.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sulle tracce di Pirola: l’Inter incassa con la clausola

Riflettori accesi intorno a Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana e capitano dell’Italia Under 21. Il calciatore classe 2002 è stato riscattato dal club campano la scorsa estate, con i granata che hanno versato 5 milioni di euro nelle casse dell’Inter. Il club lombardo mantiene anche il 15% sulla futura rivendita del centrale di difesa.

Secondo quanto rilanciato dal sito Tuttomercatoweb.com, Tiago Pinto continua a monitorare il profilo del giovane difensore della Salernitana. C’è però il rischio che la concorrenza aumenti, con il Torino pronto ad entrare nella corsa. I piemontesi avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativo. Il club campano potrebbe cedere il proprio difensore davanti ad un’offerta che oscilli tra gli 8 ed i 10 milioni di euro.