Roma, segnale Champions e post Mourinho: “Uno solo può sostituirlo”

Roma, segnale Champions e post Mourinho: il commento non lascia spazio a nessuna interpretazione. “Solo lui può sostituirlo”

La questione è assai semplice: chi potrebbe sostituire Mourinho nel caso lo Special One alla fine di questa stagione dovesse andare via dalla Roma? Trovare una risposta è difficile, soprattutto per quell’empatia che il portoghese ha trovato con i tifosi giallorossi. E anche per i risultati ovvio, visto che la truppa dei Friedkin ha vinto una Coppa europea ed è andata in finale in un’altra. Una cosa che da queste parti non si era mai vista.

Di nomi ne circolano parecchi: da Tudor, ad esempio, a Thiago Motta. Poi si passa anche per Allegri in un certo senso. Però, secondo molti, e secondo anche Davide Moscardelli che è intervenuto a TvPlay, solamente uno potrebbe mettere d’accordo tutti: “Solo un allenatore alla Conte può sostituirlo” ha detto l’ex attaccante che è anche tifoso della Roma. E sotto questo aspetto, qualora dovesse succedere quello che abbiamo descritto all’inizio di questo articolo, le cose si potrebbero mettere bene.

Roma, solo Conte al posto di Mourinho

Senza dimenticare infine che anche ieri ha parlato a TvPlay Damascelli, che ha sottolineato come Conte non dovrebbe più mettere piede dentro la Juventus. Insomma, quello che potrebbe succedere lo scopriremo solamente nei prossimi mesi, ma Conte è senza dubbio una carta che la Roma si potrebbe giocare nei prossimi mesi.

Insomma, più passa il tempo e più il quadro potrebbe diventare assai ben delineato e molto più chiaro. Di certo c’è anche che i Friedkin in questo momento stanno pensando a quello che potrebbe essere il rinnovo contrattuale dello Special One, visto che anche il portoghese ha aiutato, eccome, nel cercare di risanare un bilancio che è stato difficile da guardare negli anni scorsi.