Dalla retrocessa alla capolista: Tiago Pinto accerchiato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto accerchiato in vista della finestra invernale. Dalla retrocessione storica alla lotta al vertice: la capolista può affondare il colpo a gennaio.

Sempre meno settimane separano Tiago Pinto in casa Roma dal calciomercato di riparazione. A gennaio si aprirà la finestra invernale di trattative ed i riflettori sono accesi intorno alle manovre del dirigente portoghese. Nei mesi scorsi, subito dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato, l’ex Benfica era uscito allo scoperto con la stampa, rilanciando l’appuntamento in inverno su un obiettivo sfumato nelle settimane passate.

Tiago Pinto, nella consueta conferenza stampa di fine mercato, uscì allo scoperto sul mancato ingaggio di Marcos Leonardo, vicinissimo i giallorossi in estate dal Santos. Il club brasiliano è stato protagonista di una storica retrocessione nelle scorse ore, si tratta della prima volta in assoluto per il Peixe. La stagione è stata disastrosa per il club sudamericano ed a giugno mancò la fumata bianca decisiva proprio per il tormentato periodo del Santos, sia dentro che fuori dal campo. Dopo il dramma sportivo della retrocessione, per il giovane attaccante brasiliano si aprono le porte del calcio europeo.

Futuro Marcos Leonardo, Tiago Pinto avvisato: l’Arsenal prepara l’assalto

Nei giorni scorsi erano arrivate anche le parole di Rafaela Pimenta, che anticipavano lo sbarco nel vecchio continente di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003. La procuratrice aveva anche citato la pista Roma, invitando gli addetti ai lavori ad interpellare direttamente Tiago Pinto.

Ma la concorrenza in Premier League si fa agguerrita per Tiago Pinto, che in vista di gennaio potrebbe cercare rinforzi in difesa come priorità per la Roma. In particolare, secondo quanto riferisce il sito Footballtransfers.com, la pista Arsenal sarebbe quella più calda in vista di gennaio. I Gunners sono primi nel campionato inglese ed avrebbero sorpassato la concorrenza interna di West Ham e Newcastle sul giocatore, seguito anche dal Real Madrid. L’impressione è che dopo la retrocessione storica del Santos sia già partito il conto alla rovescia per lo sbarco del talento in Europa.