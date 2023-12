Messaggio UFFICIALE per Tiago Pinto: il difensore ha scelto Mourinho

Messaggio ufficiale a Tiago Pinto in vista della sessione di calciomercato invernale. Il difensore ha scelto José Mourinho, aprendo le porte all’assalto della Roma.

Gennaio si avvicina, con la Roma attesa da nuove gare cruciali nelle prossime settimane. Il nuovo anno porterà con se l’apertura della finestra di calciomercato invernale e le attenzioni sono rivolte alle manovre di Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso può fare leva ancora una volta sul fattore José Mourinho per piazzare nuovi innesti in entrata a gennaio. Il difensore ha pubblicamente scelto lo Special One, ora la strada per l’approdo in giallorosso appare maggiormente in discesa.

Al taccuino di Tiago Pinto sono stati accostati diversi giocatori in vista della sessione di calciomercato invernale, con un particolare accento sul pacchetto difensivo. L’infortunio di Chris Smalling rappresenta una vera e propria tegola continua per le scelte in campo di José Mourinho, che rinuncia ormai dai primi di settembre al centrale britannico che finora è stato uno dei sui pilastri. Il rientro in campo dell’ex Manchester United poi è ancora un mistero, con le ultime informazioni che anticipano un probabile allungamento dei tempi di recupero. Ecco perché a gennaio non è escluso l’arrivo di un rinforzo nel ruolo di centrale di difesa per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, assist ufficiale di Solet a Pinto: il difensore esalta Mourinho

Tra i tanti nomi accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto spunta anche quello di Oumar Solet, difensore centrale di 23 anni in forza al Salisburgo. Il francese, avversario della Roma nella scorsa Europa League, ha parlato a tutto tondo del suo futuro esaltando il tecnico José Mourinho senza giri di parole.

Intervistato dai microfoni del sito Goal.com, Oumar Solet ha anticipato il possibile addio al club austriaco. Sul tema è così intervenuto: “Fin da piccolo sono un appassionato della Premier League, ma ora sono davvero aperto a tutti i campionati più importanti. Voglio solo giocare grandi partite ed essere felice.” Poi c’è stato un passaggio su Rasmus Kristensen, ex compagno del difensore nel Salisburgo: È un buon terzino destro e sta facendo grandi cose. Gli auguro davvero il meglio. José Mourinho può essere davvero di grande aiuto per la crescita dei giovani. È uno per cui vuoi davvero combattere. Una grandissima sensazione. Con un allenatore così si può solo migliorare.” Parole al miele che aprono le porte all’assalto di Tiago Pinto a gennaio.