Frattura del perone e firma in anticipo: Tiago Pinto capitola

Calciomercato Roma, il grave infortunio apre nuovi scenari per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ora rischia lo scippo dal campionato spagnolo.

La Roma di José Mourinho tornerà in campo domani sera, per affrontare allo stadio Olimpico la Fiorentina, guidata da Vincenzo Italiano. La squadra giallorossa è tornata in piena zona Champions League in serie A, agganciando il Napoli al quarto posto. Ad una sola lunghezza di distanza c’è la squadra toscana, e la sfida di domani è un vero e proprio banco di prova nella corsa al piazzamento in Champions League. Il mese di dicembre vedrà i giallorossi affrontare anche Napoli e Juventus, mentre a gennaio ci sarà la fatidica apertura del calciomercato invernale per Tiago Pinto.

Alla vigilia della sfida tra Roma e Fiorentina sono arrivate le parole di José Mourinho, tornato ad incontrare i cronisti in conferenza stampa a Trigoria. Il tecnico giallorosso ha parlato anche del connazionale Tiago Pinto, che lo ha difeso a spada tratta prima della sfida in casa del Sassuolo. Le attenzioni sono rivolte al dirigente lusitano anche in vista della finestra di calciomercato invernale. La condizione fisica di Smalling è ancora un caso per la squadra giallorossa ed è evidente come la coperta in difesa sia troppo corta per mister Mourinho. Ma, oltre al pacchetto arretrato, nuovi rinforzi potrebbero arrivare anche nel settore nevralgico di gioco.

Calciomercato Roma, Pinto più lontano da Cardoso: firma in anticipo col Betis

Le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches hanno restrinto fin qui la possibilità di scelte per lo Special One a centrocampo. Il nuovo arrivato Houssem Aouar, nonostante lampi di buon calcio, non si è integrato al meglio nei meccanismi della squadra giallorossa. Una vecchia idea accostata alla lista dei desideri di Tiago Pinto per la mediana puntava dritto in Brasile.

Parliamo di Johnny Cardoso, centrocampista classe 2001 in forza all’Internacional. Il futuro del calciatore statunitense, con cittadinanza brasiliana, sembra pronto al grande salto in Europa. Ma a mettere le mani sul cartellino del promettente centrocampista sembra pronto il Betis di Pellegrini. La squadra andalusa è ad un passo dalla firma con il centrocampista, secondo quanto scrive Marca in Spagna. Firma che può arrivare in anticipo dopo il grave infortunio occorso al centrocampista Guido Rodríguez, vittima della frattura del perone.