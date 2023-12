HIGLIGHTS E VOTI Roma-Fiorentina 1-1, saracinesca Rui: bocciatura a sorpresa

Higlights e voti Roma-Fiorentina. La gara dello stadio Olimpico si è appena chiusa sul risultato di 1-1 . Ecco sintesi, pagelle e immagini salienti della sfida.

La sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Fiorentina rappresenta un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto in Serie A. La sconfitta del Napoli apre nuovi scenari nella lotta alla zona Champions League, con la Roma avanti di un punto alla squadra viola prima della gara. Sfida che si apre subito in discesa per la squadra giallorossa, che entra con buon piglio e sblocca la gara dopo appena cinque minuti di gioco.

A sbloccare la gara ci ha pensato l’ennesima rete di Romelu Lukaku, bravo a freddare di testa Terracciano su un bellissimo assist di Paulo Dybala. Proprio l’attaccante argentino poi è costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il campo per Sardar Azmoun. La sfida dello stadio Olimpico è vissuta ad alta tensione da entrambe le squadre, anche dalle rispettive panchine.

Nella seconda frazione di gioco la Roma deve fare i conti con gli episodi a sfavore. Dopo lo stop di Dybala c’è anche stato l’infortunio di Azmoun, subito dopo è arrivata l’espulsione per Nicola Zalewski. In seguito al doppio cartellino giallo, che ha visto i giallorossi restare in dieci uomini, c’è stato il pareggio di Martinez Quarta.

HIGLIGHTS E VOTI Roma-Fiorentina 1-1, saracinesca Rui Patricio: i giallorossi resistono in 9

La squadra giallorossa rimane addirittura in nove uomini a pochi minuti dal novantesimo, a causa del rosso diretto sventolato in faccia a Romelu Lukaku dall’arbitro Rapuano. Decisive poi le parate di Rui Patricio nel finale di gara, l’estremo difensore portoghese ha chiuso la porta giallorossa difendendo un punto importante in vista della corsa al quarto posto.

Tra i peggiori a sorpresa Bryan Cristante, che ha sprecato anche una grande occasione ad un passo dalla porta della squadra viola. Ingenuo Zalewski nel doppio cartellino giallo che ha messo nei guai i suoi.

VOTI ROMA: Rui Patricio 7.5; Mancini 5.5, Llorente 6.5, Ndicka 6; Kristensen 6, Cristante 5, Paredes 5.5, Pellegrini 5 ( 85° Bove sv), Zalewski 5; Dybala 6.5 ( 25°Azmoun 6) ( 62° El Shaarawy 6), Lukaku 6.5.

Marcatori: 5′ Lukaku, 64′ Quarta.

Ammoniti: Cristante (R), Zalewski (R), Ikoné (F), Biraghi (F), Paredes (R), Duncan (F), Llorente (R)

Espulsi: Zalewski (R), Lukaku (R)

Qui sotto le immagini salienti della sfida.