Erede Mourinho, Juve e Inter allo scoperto: la firma cambia tutto

La situazione contrattuale di José Mourinho continua a tenere banco in casa Roma. Il tecnico portoghese è in scadenza di contratto e la sua eredità si intreccia con le manovre di Juve e Inter.

La Roma è reduce dal pareggio interno contro la Fiorentina, in una gara ricca di episodi e polemiche allo stadio Olimpico. José Mourinho ieri a fine partita ha scelto la via del silenzio, rotto poche ore fa sui social, senza parlare alla stampa della gara. Il futuro del tecnico portoghese, a pochi mesi dalla scadenza di contratto, resta un tema caldissimo in casa giallorossa. Anche ieri la tifoseria romanista si è schierata fortemente dalla parte dello Special One, in attesa di chiari segnali su un possibile rinnovo contrattuale.

Segnali che finora non sono arrivati in modo concreto, anche se le parole di Tiago Pinto prima del Sassuolo hanno aperto a nuovi spiragli in tal senso. Dopo la vittoria in rimonta conquistata in terra emiliana, col tecnico giallorosso ancora una volta protagonista assoluto prima e dopo la gara, la Roma ha strappato un pareggio in casa contro la Fiorentina. Il punto maturato ieri sera vede la squadra guidata da José Mourinho ancora al quarto posto in classifica, stavolta in coabitazione con il Bologna di Thiago Motta. Proprio la squadra felsinea sarà la prossima avversaria dei giallorossi, mentre l’ex centrocampista sta attirando su di se le attenzioni di diversi club importanti.

Erede Mourinho, Inter e Juventus su Thiago Motta: il Bologna vuole il rinnovo

Il Bologna è una delle rivelazioni stagionali della Serie A. La squadra rossoblù sta continuando a stupire in campionato, occupando la quarta posizione a braccetto con la Roma. Proprio l’ex centrocampista è stato accostato alla lista dei desideri della Roma in caso di mancato rinnovo di José Mourinho, ma la concorrenza non manca.

Sul tecnico della squadra emiliana, come scrive su ‘X’ il giornalista Santi Aouna, sono uscite allo scoperto sia l‘Inter che la Juventus. Entrambe le squadre avrebbero avviato i contatti per assicurarsi le prestazioni di Thiago Motta in futuro. Dal canto suo il Bologna vuole cercare di blindarlo dopo gli ottimi risultati arrivati fin qui, continuando a spingere per la firma sul rinnovo che cambierebbe tanti elementi.