Scippo bianconero: nuova presidenza e addio Roma

Calciomercato Roma, la nuova presidenza cerca lo scippo a gennaio ai danni di Tiago Pinto. Pronto il blitz decisivo dei bianconeri: colloqui avviati in vista di gennaio.

La finestra di calciomercato invernale si avvicina per Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente portoghese dovrà cercare nuove occasioni in vista del mese di gennaio per allungare la profondità e la qualità della rosa giallorossa. La squadra guidata da José Mourinho è reduce dal sofferto pareggio interno contro la Fiorentina, con la gara chiusa in nove uomini dopo due espulsioni. Nelle prossime settimane la Roma affronterà prima il Bologna, poi il Napoli e la Juventus, in un vero e proprio crocevia stagionale nella corsa al quarto posto in Serie A.

La Roma tornerà in campo giovedì pomeriggio, allo stadio Olimpico per l’ultima giornata del girone G di Europa League. Il punto che è arrivato ieri contro la Fiorentina, che ha chiuso la gara con la doppia superiorità numerica, vede i giallorossi mantenere il quarto posto in coabitazione con il Bologna di Thiago Motta. Tra squalifiche ed infortuni José Mourinho vede le proprie possibilità di scelta ridursi in vista dei prossimi impegni, decisivi nella corsa al piazzamento in Champions League. Nell’ultima partita dell’anno solare la Roma farà visita alla Juventus, poi con il mese di gennaio ci sarà l’apertura della sessione di calciomercato invernale per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Sarr più vicino al Besiktas: decisiva la nuova presidenza

La coperta della rosa giallorossa in difesa è stata decisamente troppo corta fin qui per José Mourinho. Tanti indizi vedono Pinto pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata, anche in previsione della partenza di Evan Ndicka direzione Coppa d’Africa il prossimo anno. Tra i tanti nomi accostati al taccuino dell’ex Benfica c’è una doppia opzione in uscita dal Chelsea.

In casa Blues sono in rotta d’uscita a gennaio sia Chalobah che Sarr. Su quest’ultimo profilo, già accostato alle manovre di Tiago Pinto nei mesi scorsi, c’è però da registrare la pista turca del Besiktas. La squadra bianconera, che ha cambiato presidenza in questi giorni, starebbe discutendo per strappare il sì del Chelsea a gennaio. A riportare la notizia è il sito francese Footmercato.net .