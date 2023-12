Scippo nerazzurro a gennaio: 17 milioni e addio Roma

Calciomercato Roma, la finestra invernale si avvicina e la concorrenza è in aumento per Tiago Pinto. Blitz nerazzurro a gennaio: servono 17 milioni per la fumata bianca.

Nelle prime due sfide del mese di dicembre la Roma ha trovato una vittoria ed un pareggio, rispettivamente contro Sassuolo e Fiorentina. La squadra di José Mourinho tornerà in campo allo stadio Olimpico giovedì pomeriggio, per l’ultima giornata del girone di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Poi tre gare decisive in chiave lotta al quarto posto chiuderanno l’anno solare della Roma. Prima la sfida in casa del Bologna, a pari punti in classifica con i giallorossi, in seguito le delicate sfide contro Napoli e Juventus. A gennaio poi sarà il momento di immergersi nel calciomercato invernale per Tiago Pinto.

In vista della finestra di calciomercato invernale sono tanti i nomi accostati al taccuino di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese può rompere gli indugi per piazzare nuovi innesti, con un accento sul pacchetto difensivo a disposizione di José Mourinho. Le condizioni fisiche di Chris Smalling sono ancora un caso in vista delle prossime gare della squadra giallorossa, con l’ex Manchester United fermo ai box ormai dai primi di settembre. Mentre si riaffaccia in campo Marash Kumbulla, con il tecnico giallorosso che non ha escluso la sua convocazione nelle prossime uscite, a gennaio partirà Evan Ndicka.

Calciomercato Roma, anche l’Atalanta piomba su Solet: 17 milioni a gennaio

Il difensore arrivato a parametro zero dalla Bundesliga parteciperà alla Coppa d’Africa, restringendo ancora di più le scelte in difesa per l’allenatore della Roma. Proprio per questo uno dei primi innesti attesi a gennaio in casa giallorossa è quello di un rinforzo difensivo da consegnare allo Special One. Tra i tanti profili c’è quello di Oumar Solet, difensore francese in forza al Salisburgo.

Il classe 2000 è stato accostato alla Roma e all’Inter in Serie A, ma la concorrenza è in aumento in vista di gennaio. Anche l’Atalanta di Gasperini è pronta a piombare sul centrale francese, secondo quanto evidenzia il sito Calciomercato.com. Il Salisburgo attende un’offerta da 17 milioni di euro per lasciare partire il difensore nel calciomercato invernale.