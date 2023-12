Calciomercato Roma, rinforzo Champions per Mou: trovata la formula

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Mourinho è in attesa di rinforzi, spunta la formula per la fumata bianca.

La Roma torna in campo allo stadio Olimpico, questo pomeriggio contro lo Sheriff Tiraspol. La squadra moldava è fanalino di coda nel gruppo G di Europa League, mentre la squadra giallorossa, salvo miracoli, va verso la qualificazione da seconda nel girone europeo. In campionato i giallorossi hanno agganciato il quarto posto, in coabitazione col Bologna, prossimo avversario in Serie A. Prima della sfida europea c’è stata la conferenza stampa di José Mourinho, uscito allo scoperto anche sul calciomercato invernale della squadra giallorossa.

Il tecnico portoghese ha indicato come priorità assoluta l’arrivo di un nuovo difensore a gennaio. Nonostante si avvicini sempre più il ritorno in campo di Marash Kumbulla, nei giallorossi manca ancora l’apporto di Chris Smalling. Il difensore centrale britannico è stato uno dei punti fermi in difesa nelle prime due stagioni a guida Mourinho sulla panchina della Roma. Ora l’ex Manchester United è fermo ai box da inizio settembre, ed i suoi tempi di recupero continuano ad essere avvolti dal mistero. Inoltre i giallorossi a gennaio perderanno anche il neo arrivato Evan Ndicka, ecco perché lo Special One confida di avere il prima possibile forze fresche in difesa.

Calciomercato Roma, resta in piedi la pista Solet: il Salisburgo può accettare il prestito

Tra i tanti nomi accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto c’è un obiettivo in Austria che continua a prendere quota. Parliamo del difensore francese Oumar Solet, dal 2020 in forza al Salisburgo. Il calciatore nei giorni scorsi aveva lodato José Mourinho in un’intervista, fornendo un assist in entrata al calciomercato della Roma.

Il Salisburgo, incrociato lo scorso anno in Europa League dalla Roma, è arrivato ultimo nel girone di Champions League ed ha così detto addio alle competizioni europee. La squadra austriaca potrebbe lasciar partire il difensore transalpino a gennaio, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, ma a condizione di accettare la formula proposta dai giallorossi. Solet arriverebbe a Trigoria con la formula del prestito con obbligo di acquisto, condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League della Roma.