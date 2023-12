Calciomercato Roma, scippo da 25 milioni: Milan in allarme

Calciomercato Roma, la finestra invernale si avvicina e la concorrenza si fa agguerrita in Serie A. Il blitz a gennaio apre le porte allo scippo da 25 milioni, anche il Milan in allarme.

La Roma di Mourinho è pronta a tornare in campo, questo pomeriggio allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ospiterà lo Sheriff Tiraspol, per l’ultima giornata del girone di Europa League. La conquista del primo posto nel gruppo G della competizione europea resta un miraggio a novanta minuti dal termine del girone, ma lo stesso Mourinho ha promesso una prestazione di livello per onorare il pubblico di casa, con la speranza di un passo falso a sorpresa dello Slavia Praga in casa contro il Servette. Nel frattempo si avvicina la finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto.

La corsa al primo posto nel girone G è quasi compromessa per i giallorossi, che dovranno cercare la vittoria questo pomeriggio contro lo Sheriff e sperare nel blitz esterno del Servette in casa dello Slavia Praga. Qualora la formazione ceca centri la vittoria i giallorossi dovranno affrontare il play-off di Europa League contro le squadre retrocesse dalla Champions League. Il Milan di Pioli fa parte di questo gruppo, che Mourinho ribattezzò ‘squali’, dopo il terzo posto conquistato nel girone europeo ai danni del Newcastle, che ha chiuso all’ultima posizione. La squadra rossonera è stata accostata, al pari della Roma, al profilo di un ex Serie A in vista di gennaio ma la concorrenza è in aumento col calciomercato invernale che aprirà tra poche settimane.

Calciomercato Roma, anche il Napoli piomba su Kiwior: duello col Milan per il prestito

Nella conferenza stampa della vigilia europea José Mourinho è uscito allo scoperto anche sul tema del calciomercato di riparazione. Il tecnico portoghese si è sbottonato sulla priorità in entrata della squadra giallorossa, indicata nel rinforzo difensivo in vista di gennaio. Tanti calciatori dalla Premier League sono stati accostati al taccuino di Tiago Pinto in vista delle prossime settimane.

Tra questi c’è l’ex Spezia, ora all’Arsenal, Jakub Kiwior. Il polacco potrebbe lasciare i Gunners in prestito, in cerca di più spazio in campo. Roma e Milan sono state accostate al calciatore classe 2000, che la squadra londinese potrebbe lasciar partire in prestito. Ma, secondo quanto scrive ‘Il Giorno’, anche il Napoli sta piombando sul difensore centrale, valutato 25 milioni dall’Arsenal.