Addio Belotti: ritorno di fiamma a gennaio

Calciomercato Roma, il futuro di Andrea Belotti resta un tema caldo in vista della sessione di gennaio. Il Gallo potrebbe lasciare Trigoria con il ritorno di fiamma a sorpresa.

Novità in vista per Andrea Belotti che, dopo aver ritrovato la rete allo stadio Olimpico, partirà nuovamente titolare nell’attacco della Roma. In vista della sfida in casa del Bologna, scontro diretto per il quarto posto, José Mourinho deve fare i conti con le assenze di Dybala e Lukaku. Il Gallo verrà rilanciato dal primo minuto nell’undici giallorosso, ma il futuro in vista di gennaio continua ad essere un’incognita. C’è un nuovo scenario che apre le porte all’assalto a gennaio all’attaccante della Roma, col ritorno di fiamma in vista.

La partenza stagionale di Andrea Belotti è stata da vero protagonista in casa Roma. L’ex Torino, dopo aver chiuso la scorsa stagione con zero gol in campionato, ha trovato una doppietta all’esordio contro la Salernitana allo stadio Olimpico questa stagione. Il Gallo ha timbrato il cartellino anche nella vittoria esterna ai danni del Cagliari, oltre che in tre occasioni in Europa League, tra cui l’ultima sfida del girone contro lo Sheriff Tiraspol. Il numero 11 giallorosso partirà titolare anche in casa del Bologna, ma il futuro resta tutto da decifrare in vista della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Roma, enigma Belotti a gennaio: ritorno di fiamma West Ham

Non è un mistero che l’ascesa di Sardar Azmoun nelle gerarchie di José Mourinho ha tolto spazio in campo ad Andrea Belotti. L’attaccante iraniano è stato scelto come arma in corsa dallo Special One nelle ultime partite della Roma in campionato, mentre il Gallo sembra scivolato all’ultimo gradino delle gerarchie offensive di Mou. E non è escluso un suo addio in vista della finestra di calciomercato invernale

Con Lukaku e Dybala intoccabili, ed un Azmoun sempre più protagonista, la cessione del Gallo potrebbe consentire a Tiago Pinto di fare cassa a gennaio. A tal proposito, dalla Premier League, potrebbe affacciarsi nuovamente un club sulle tracce del numero 11 giallorosso a gennaio. Parliamo dei londinesi del West Ham che, come sottolinea il sito 90min.com, a gennaio è alla caccia di un rinforzo in attacco.