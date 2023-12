Erede Mourinho, Juve e Roma avvisate: firma biennale

Erede Mourinho in Serie A, svolta improvvisa e avviso a Roma e Juventus. C’è la firma sul biennale dietro l’angolo, ecco come cambiano le manovre in panchina.

La Roma è pronta a tornare in campo domani pomeriggio, in casa del Bologna di Thiago Motta. I giallorossi hanno archiviato il girone di Europa League con la vittoria interna ai danni dello Sheriff Tiraspol. Le tre reti rifilate alla squadra moldava non sono bastate per centrare il primo posto nel girone, e lunedì i giallorossi conosceranno l’avversario proveniente dalla Champions League da affrontare nei play off. Domani pomeriggio invece sarà il momento di scendere in campo al Dall’Ara, nello scontro diretto per il quarto posto contro il Bologna.

La squadra guidata da Thiago Motta è stata fin qui la grande sorpresa della Serie A. I felsinei occupano il quarto posto a pari punti con la Roma e la gara di domani rappresenta un banco di prova decisivo nella corsa al piazzamento europeo. I giallorossi non vogliono perdere la quarta piazza in classifica, ma si presenteranno al Dall’Ara con diverse assenze, tra infortunati e squalificati. Al contempo, in attesa delle prossima gare importantissime in ottica quarto posto, continua a tenere banco la situazione contrattuale di José Mourinho in vista della prossima stagione della Roma.

Erede Mourinho, il Bologna avvisa Roma e Juventus: rinnovo biennale per Thiago Motta

Il tecnico portoghese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, al pari del tecnico del Bologna. Nelle ultime settimane l’ipotesi di rinnovo per lo Special One è tornata opzione calda, ma in caso di addio è stato accostato alle manovre della società giallorossa proprio Thiago Motta.

L’ex centrocampista sembra finito nel mirino di tanti club in Serie A, compresa la Juventus. In caso di addio tra i bianconeri e Massimiliano Allegri si è accesa la pista Thiago Motta in tempi non sospetti. Oltre ai piemontesi il profilo del tecnico degli emiliani è stato accostato anche al futuro in panchina di Inter, Roma e Milan oltre a vari club in giro per l’Europa. Il Bologna però ha intenzione di blindarlo, come evidenzia la ‘Gazzetta dello Sport’. Gli emiliani incontreranno il tecnico dopo la sfida alla Roma, con l’obiettivo di firmare un rinnovo biennale che può cambiare le carte in tavola.