Calciomercato Roma, doppio ritorno di fiamma e sfida a Pinto

Calciomercato Roma, il general manager deve stare attento a un club inglese che ha deciso di migliorare l’attacco a gennaio

La Roma sta aspettando queste poche settimane che mancano all’arrivo di gennaio per preparare l’assalto agli obiettivi di calciomercato. Con l’arrivo del nuovo anno, aprirà anche la finestra dei trasferimenti che permette a tutti i club di rinforzarsi. Fondamentale per i giallorossi è andare a colmare le lacune individuate durante la stagione da parte di José Mourinho che vorrebbe migliorare diverse zone del campo.

Per permettere a qualche giocatore di approdare a Trigoria, però, è necessario vendere prima qualcuno per finanziare le trattative. Questo è dovuto al settlement agreement firmato con la Uefa qualche anno fa e che obbliga la Roma a non concludere le finestre con un rapporto negativo tra entrate e uscite. In estate, infatti, i giallorossi hanno dovuto puntare molto sui prestiti e sui giocatori a parametro zero come ad esempio Dybala o Belotti.

Proprio l’ex attaccante del Torino potrebbe anche lasciare la società a gennaio visto il suo poco impiego. Dopo un inizio di stagione brillante grazie alla doppietta rifilata alla Salernitana, il suo minutaggio è diminuito notevolmente a causa delle crescenti prestazioni di Lukaku e Dybala che hanno formato una coppia di grande livello. La sua forma, invece, sembra essere calata e la sua permanenza non è così sicura.

Calciomercato Roma, il West Ham punta Guirassy e Broja

Sulle sue tracce è tornato il West Ham che in queste settimane è a caccia di un attaccante che possa migliorare la loro posizione in Premier League. L’ex Torino fa al caso degli Hammers, che però si sta muovendo anche per individuare altri nomi nei migliori campionati.

Come riporta Football Insider, infatti, David Moyes ha altri due attaccanti nella lista della spesa. Si tratta di Guirassy dello Stoccarda e Broja del Chelsea. Il primo è nel mirino della Roma così come di altri club europei visto il numero di gol segnati in Bundesliga e la clausola rescissoria piuttosto bassa. L’albanese, invece, era nel mirino dei giallorossi in estate, ma poi l’affare non è andato in porto. I due si aggiungono così a Belotti per l’attacco dei londinesi.