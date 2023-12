La nuova Roma di Mourinho: biennale e taglio allo stipendio

Dopo la sconfitta di Bologna hanno fatto rumore le parole di José Mourinho in casa Roma. Il tecnico ha aperto al rinnovo e indicato una nuova strada per la squadra giallorossa.

Dopo il passo falso di Bologna, costato il quarto posto in classifica alla Roma, José Mourinho è uscito allo scoperto sul proprio futuro. Il tecnico portoghese ha apertamente manifestato, come mai prima d’ora, la propria voglia di rinnovare con la società giallorossa. La palla ora passa ai Friedkin, con l’impressione che tanto potrà dipendere dai risultati futuri in campo. La Roma si gioca il tutto per tutto nella lotta al piazzamento in Champions League nelle prossime delicate gare. A febbraio poi ci sarà la doppia sfida europea, nuovamente contro il Feyenoord.

Per la terza stagione consecutiva la Roma incrocerà la squadra di Rotterdam sul proprio cammino europeo, con i precedente che sorridono a José Mourinho. In principio il Feyenoord venne sconfitto nella finale di Conference League a Tirana, poi lo scorso anno i giallorossi hanno avuto la meglio sugli olandesi nei quarti di finale di Europa League. Ora la nuova sfida sarà valida per i playoff della medesima competizione europea, in programma a febbraio. Nel frattempo resta un tema caldissimo il futuro sulla panchina della Roma, con il contratto di Mourinho ancora in scadenza nel giugno del prossimo anno.

Rinnovo Mourinho, punto di svolta Friedkin: biennale con taglio allo stipendio

Il tecnico portoghese, nel post partita di Bologna-Roma, oltre ad aprire le porte ai Friedkin per il rinnovo ha dettato una nuova linea sul fronte del calciomercato. José Mourinho ha parlato delle difficoltà del connazionale Pinto, riferendosi ai limiti imposti dal Fair Play Finanziario, ed indicando la via in un diverso approccio verso i nuovi calciatori in arrivo.

Mentre, per quel che riguarda il tema del rinnovo, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, un punto di svolta potrebbe arrivare grazie al taglio dello stipendio del portoghese. Attualmente lo Special One guadagna sette milioni a stagione, che secondo il quotidiano sportivo, potrebbero scendere a 2.5 milioni in caso di rinnovo biennale. Una rivoluzione totale che garantirebbe sostenibilità alla società giallorossa.