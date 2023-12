Incubo infortuni, emergenza totale: salta la Roma

Incubo infortuni ed emergenza totale nel reparto prima della sfida alla Roma. Il tecnico deve fare i conti con un nuovo lungo stop per il titolarissimo, che salterà il big match.

La Roma di Mourinho è reduce dall’importante vittoria interna contro il Napoli. I giallorossi si sono imposti per 2-0 allo stadio Olimpico, con i campani che hanno chiuso la gara in nove giocatori. José Mourinho a fine gara ha lodato la prestazione dei suoi, che hanno sbloccato la partita grazie al ritorno al gol di Lorenzo Pellegrini. Dopo la squadra partenopea, l’ultima partita dell’anno solare sarà in casa della Juventus, sabato prossimo, dove per infortunio rischia di rimanere ancora fuori Paulo Dybala.

Ma la Roma non è l’unica squadra in Serie A a fare la conta delle assenze in vista dei prossimi match, decisivi nella corsa al quarto posto in Serie A. Dopo la trasferta piemontese, e il debutto stagionale in Coppa Italia, in campionato i giallorossi affronteranno prima l’Atalanta in casa, poi saranno ospiti del Milan di Pioli. La squadra rossonera è reduce dal deludente pareggio maturato in casa della Salernitana, e deve fare i conti con una nuova tegola dall’infermeria.

Incubo infortuni e Milan in emergenza: Tomori salta anche la Roma

L’infortunio occorso a Fikayo Tomori, che è andato anche in rete in casa dei campani, apre l’emergenza totale nel reparto difensivo del Milan. Il centrale britannico ha alzato bandiera bianca nel secondo tempo della sfida in casa della Salernitana, ed ora rischia un lungo stop.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, per l’ex Chelsea si dovrebbe trattare di un problema serio al flessore della coscia destra. Il guaio muscolare può tenere fuori il difensore per circa due mesi fuori dal campo. In tal caso, se gli esami strumentali confermeranno la diagnosi, Fikajo Tomori salterà anche la partita contro la Roma, in programma il 14 gennaio a San Siro. I rossoneri in difesa sono già orfani di Kalulu e Thiaw e le scelte per Stefano Pioli sono obbligate in vista delle prossime gare.