Calciomercato Roma, plusvalenza totale: doppio addio a sorpresa

Calciomercato Roma, nel futuro può arrivare la plusvalenza totale grazie al doppio addio. Novità in vista per le manovre in uscita della squadra giallorossa.

Sempre meno giorni separano Tiago Pinto in casa Roma dall’apertura della sessione invernale di calciomercato. Il dirigente portoghese, che ha il contratto in scadenza al pari di José Mourinho, è a caccia di rinforzi per aumentare la profondità della rosa giallorossa. Anche la scorsa estate l’ex Benfica ha piazzato due colpi a parametro zero, anticipando l’ampia concorrenza a centrocampo ed in difesa. Anche nella sessione di riparazione il dirigente lusitano dovrà fare i conti con il Fair play finanziario, ed una grossa mano al bilancio in futuro potrebbe darla un doppio addio a sorpresa.

La Roma di Mourinho chiuderà l’anno solare in casa della Juventus. Dopo la convincente vittoria contro il Napoli, i giallorossi faranno visita alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, finora unica antagonista dell’Inter nella corsa scudetto. I tre punti conquistati contro i partenopei hanno rilanciato le ambizioni romaniste nella corsa al quarto posto, occupato dalla rivelazione Bologna di Thiago Motta. Per continuare la scalata alla zona Champions League la Roma dovrà cercare di uscire indenne dalle prossime e delicate sfide, mentre è dietro l’angolo la finestra di calciomercato invernale in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, plusvalenza netta a giugno: possibile addio a Aouar e Ndicka

In chiave mercato la priorità assoluta di Tiago Pinto è quella di trovare nuovi rinforzi in difesa, ancora alle prese con l’assenza prolungata di Smalling. Come nelle recenti finestre di trattative il dirigente portoghese dovrà rispettare i paletti imposti dalla UEFA sul rispetto del Fair play finanziario, e dall’Inghilterra spunta uno scenario che anticipa un possibile doppio addio in estate in casa Roma.

Riflettori puntati su Evan Ndicka e Houssem Aouar. Entrambi arrivati alla Roma a parametro zero la scorsa estate, e che presto partiranno per disputare la Coppa d’Africa. Secondo quanto riporta il sito inglese Theathletic.com, al termine di questa stagione entrambi potrebbero salutare i giallorossi, consentendo alla Roma di totalizzare una doppia plusvalenza totale. Il centrocampista algerino sta faticando anche per motivi fisici, mentre il difensore è reduce dall’ottima prestazione contro il Napoli