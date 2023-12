Firma low cost con la Roma: Mourinho ha detto sì

Calciomercato Roma, si riaccende una pista low cost per la sessione invernale. Mourinho ha già detto sì all’operazione in entrata, resta un ultimo ostacolo per Tiago Pinto.

La Roma chiuderà il suo 2023 con la proibitiva trasferta di Torino, questa sera in casa della Juventus. Nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A la squadra guidata da José Mourinho cerca l’impresa nella tana bianconera. L’undici guidato da Massimiliano Allegri vuole invece tornare a mettere pressione all’Inter capolista, frenata dal pareggio in casa del Genoa. La Roma però non può perdere ulteriore terreno nella corsa al quarti posto in classifica, distante tre punti per la squadra giallorossa. Oltre alle attenzioni del campo si anticipano gli scenari del calciomercato invernale in casa Roma.

Roma a caccia di bis dopo la scoppiettante vittoria interna sul Napoli di una settimana fa. La squadra giallorossa a caccia della migliore prestazione possibile questa sera, in casa della Juventus di Allegri. La squadra bianconera è l’unica antagonista dell’Inter nella lotta Scudetto ed i nerazzurri sono reduci dal pari esterno di Genova. La Roma però non vuole perdere ulteriori punti per centrare l’obiettivo qualificazione in Champions League, fattore che può risultare decisivo anche sul futuro di José Mourinho. Il portoghese, in scadenza di contratto a giugno, nella sessione di calciomercato invernale si aspetta almeno un rinforzo in difesa.

Calciomercato Roma, si riaccende la pista Dier: duello low cost a gennaio

La pista che portava a Leonardo Bonucci è saltata in vista di gennaio per la difesa della Roma, che presto saluterà anche Ndicka per la Coppa d’Africa. José Mourinho è tornato sul tema in conferenza stampa, sottolineando come prima del mercato di gennaio sia più importante preparare al meglio la difficile gara contro la Juventus. Mentre dall’Inghilterra si riaccende l’opzione Eric Dier.

Il difensore inglese è stato accostato da diverso tempo alla lista dei desideri della Roma, con Mourinho che lo ha conosciuto nella sua parentesi al Tottenham e che lo riabbraccerebbe a Roma. Secondo il sito Mirror.co.uk, il difensore potrebbe lasciare a gennaio gli Spurs in scadenza di contratto. Ultimo ostacolo per la firma low cost è rappresentato dalla concorrenza del Fenerbache.