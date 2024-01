Nuovo difensore e futuro alla Roma: Tiago Pinto dice tutto

Calciomercato Roma, nel pre-partita della Coppa Italia è uscito allo scoperto Tiago Pinto. Ecco l’annuncio del dirigente giallorosso sul nuovo difensore ed il suo futuro.

L’anno solare della Roma si apre con il debutto stagionale in Coppa Italia, contro l’insidia Cremonese che lo scorso anno ebbe la meglio nella competizione. Prima della sfida ad eliminazione diretta dello stadio Olimpico, con in palio i quarti di finale contro la Lazio di Sarri, ha parlato Tiago Pinto ai microfoni di Sport Mediaset, ecco l’annuncio del dirigente portoghese sul nuovo difensore e sul proprio futuro in casa Roma.

Tiago Pinto parte dall’importanza della gara: “Questa è come una partita contro la Juventus, è come una finale: la coppa è così. Ci vorrà la massima serietà possibile per cercare di andare avanti nella competizione, quello che è successo l’anno scorso è successo, non possiamo avere questo tipo di memoria.”

Pinto è stato intervistato sulla pista Huijsen dalla Juventus: “Mi fate sempre le stesse domande e ho sempre detto di voler portare un difensore centrale in Serie A, ma anche che abbiamo posto in lista solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici. Il mio lavoro alla Roma è sempre stato così e non mi sono mai lamentato, ho sempre portato a casa soluzioni interessanti.”

Infine un passaggio sul proprio futuro, Pinto sceglie di restare criptico: Sono in contatto ogni giorno con agenti e altri colleghi, questo è il momento di essere più attivi, è tutto più stressante ma va bene così. Il mio futuro? Se va tutto bene dopo la partita torno a casa…”.