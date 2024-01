Offerta biancazzurra e Roma superata: Pinto all’angolo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto accerchiato a gennaio e nuovo ostacolo per il ritorno di fiamma. Blitz biancazzurro e offerta già presentata, giallorossi più lontani.

La Roma ha strappato a fatica il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. L’anno solare della squadra di José Mourinho si è aperto con la vittoria in rimonta sulla Cremonese allo stadio Olimpico. I grigiorossi erano passati in vantaggio nella prima frazione di gioco, poi le reti di Lukaku e Dybala hanno raddrizzato la gara e permesso alla Roma di andare avanti nella competizione. Nei quarti di finale, che si giocheranno la prossima settimana, i giallorossi affronteranno il derby con la Lazio. Mentre Tiago Pinto cerca di bruciare le tappe alla ricerca del nuovo difensore da consegnare a José Mourinho.

Calciomercato e campo tengono accesi i riflettori sulla Roma di Mourinho. A fine gara contro la Cremonese il tecnico giallorosso, in scadenza come il connazionale dirigente, ha parlato ancora una volta del suo futuro. Tiago Pinto invece aveva parlato prima della sfida di Coppa Italia, risolta in rimonta grazie alle giocate dei top player in attacco, mentre in difesa manca ancora la fumata bianca per il rinforzp a gennaio. Tra i tanti nomi accostati alla lista del dirigente lusitano, con il giovane Huijsen della Juventus tra i profili più caldi, era stato segnalato anche un possibile ritorno di fiamma in casa Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, triplo ostacolo per Soyuncu: irrompe il Porto

Fari puntati sul turco Caglar Soyuncu, passato in estate a parametro zero dal Leicester. Il difensore ha trovato pochissimo spazio fin qui e non è escluso che cambia aria nei prossimi giorni. Ma c’è un triplo ostacolo, forse decisivo, pronto a sbarrare la strada al ritorno di fiamma in casa Roma.

Sul turco classe ’96 c’è da registrare la concorrenza del Porto, pronto ad offrire un prestito con obbligo di riscatto. La Roma invece, secondo quanto scrive il cronista Matteo Moretto su ‘X’, potrebbe offrire un prestito secco all’Atletico Madrid. Gli spagnoli dal canto loro si attendono offerte per l’addio definitivo, mentre il calciatore vedrebbe di buon grado il ritorno in Premier League a gennaio.