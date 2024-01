Addio Roma e tesoretto Tiago Pinto: destinazione choc

Questa sera la Roma di Mourinho torna in campo, allo stadio Olimpico contro l’Atalanta. In parallelo le attenzioni si concentrano sulle ultime manovre di Tiago Pinto.

La Roma di José Mourinho è attesa da tre gare che possono cambiare la stagione, si parte stasera dallo scontro diretto con l’Atalanta di Gasperini. La squadra orobica occupa la sesta posizione in classifica, a più uno sui giallorossi. Le sconfitte di Fiorentina e Bologna rappresentano una ghiotta occasione di accorciare le distanze dalla zona Champions League. Su un binario parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, che ad inizio febbraio lascerà la Roma, che può cedere uno degli esuberi giallorossi nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi è stato comunicato ufficialmente il divorzio imminente tra Tiago Pinto e la Roma. Il dirigente ex Benfica lascerà la squadra giallorossa a febbraio, subito dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato. Il portoghese ha messo a segno il colpo in difesa, assicurandosi in prestito le prestazione del giovane Huijsen dalla Juventus. Ma l’arrivo dell’olandese classe 2005 potrebbe essere solo il primo dei movimenti di gennaio, sia in entrata che in uscita. Tra le ultime manovre di Tiago Pinto non è escluso l’addio di un calciatore che sembra finito indietro nelle gerarchie dello Special One da tempo.

Calciomercato Roma, Pinto passa all’incasso: blitz dalla Turchia per Karsdorp

Riflettori puntati su Rick Karsdorp, terzino olandese in scadenza di contratto con la Roma nel 2025. Il laterale giallorosso sembra aver perso da tempo i gradi da titolare, a vantaggio dell’ultimo arrivato Rasmus Kristensen. Il rinnovo non sembra essere in agenda per la squadra giallorossa, che potrebbe decidere di cederlo già a gennaio.

In tal senso un assist in uscita per la Roma potrebbe arrivare dalla Turchia. Secondo quanto evidenzia il sito Ajansspor.com, il laterale ex Feyenoord sembra finito nel mirino del Trabzonspor. La squadra turca sembra pronta a salutare il terzino danese, ex Udinese, Stryger Larsen. E come erede del laterale viene indicato proprio l’olandese della Roma. La squadra giallorossa potrebbe dunque incassare a sorpresa a gennaio, per poi reinvestire il tesoretto in entrata.