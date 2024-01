Calciomercato Roma, poker di offerte: cifre svelate

Calciomercato Roma, poker di offerte e firma dietro l’angolo in uscita in casa giallorossa. Svelate le cifre in arrivo nelle casse del club, che ha già scelto la nuova destinazione.

Questa sera la Roma di Mourinho torna in campo allo stadio Olimpico, per la prima di tre gare decisive. In parallelo si accendono i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto, prima dell’addio annunciato al manager lusitano. Dopo essersi sbloccato in entrata, con la firma del difensore atteso dal connazionale in panchina, l’ex Benfica continua ad essere attivo su entrambi i fronti del calciomercato invernale. Dopo l’ufficialità del colpo Huijsen, arrivato in prestito secco dalla Juventus, c’è una nuova firma imminente in uscita. Ecco le cifre in arrivo nelle casse del club giallorosso.

Un tris di gare tanto delicate quanto decisive attende la Roma di José Mourinho. Si parte dallo scontro diretto all’Atalanta di Gasperini, in programma stasera allo stadio Olimpico. Le sconfitte di Bologna e Fiorentina rappresentano una ghiotta chance per le due squadre nella corsa al piazzamento in Champions League. Dopo la sfida alla squadra bergamasca i giallorossi saranno attesi dal derby di Coppa Italia contro la Lazio, valido per i quarti di finale della competizione. Chiude il cerchio la trasferta in casa del Milan, in programma tra sette giorni. Nel frattempo vanno avanti le ultime manovre di Tiago Pinto, prima del divorzio già annunciato e previsto alla fine del calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, Solbakken firma in Giappone: poker di offerte per l’ala

Dopo aver piazzato il primo colpo in entrata per la squadra giallorossa, Pinto continua a lavorare sul fronte delle uscite. Il primo incasso in arrivo per la Roma a gennaio è rappresentato dall’annullamento del prestito di Ola Solbakken. Il norvegese era stato ceduto nel calciomercato estivo all’Olympiakos, ma i greci hanno deciso di interrompere l’accordo.

L’ala norevegese è pronta a sbarcare in Giappone, più precisamente all’Urawa Red Diamonds. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, i greci verseranno 750 mila euro nelle casse della Roma per la metà stagione in prestito dell’ex Bodo-Glimt. Inoltre erano arrivate offerte anche da Stati Uniti, Norvegia e Svezia, ma i giallorossi hanno scelto la meta orientale per avere a disposizione l’attaccante in vista del prossimo ritiro estivo.