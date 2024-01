Addio Roma: se ne va per vincere la Premier League

Calciomercato Roma, l’addio è vicino e ci sono due squadre di Premier League. Se ne va per vincere il campionato vista la classifica

Doppia pista in Premier League. E l’addio sembra essere più vicino. Anche perché pure lui mentalmente, dopo l’annuncio dell’agente, ha dimostrato di avere staccato un poco la spina. Indovina poco ormai nel momento in cui entra in campo. E questo non fa altro che accelerare l’operazione in uscita.

Sul futuro di Leonardo Spinazzola ormai non ci sono dubbi. Il giocatore a gennaio, o al massimo in estate visto che è in scadenza di contratto e visto che non ci sono possibilità di rinnovo, lascerà la Roma. Ovvio che i giallorossi sperano di dire addio al giocatore adesso, intanto per incassare qualcosa e poi anche per risparmiare sull’ingaggio. Non solo l’Arabia, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di qualche squadra della Premier League interessata alle prestazioni del giocatore. E adesso vengono svelati questi club.

Addio Roma, su Spinazzola Arsenal e Aston Villa

Secondo quanto riportato da LaRoma24 infatti, Arsenal e Aston Villa starebbero pensando di prendere l’esterno classe 1993 agli ultimi sei mesi in giallorosso. Una doppia pista da tenere assolutamente in considerazione e che potrebbe dare linfa alle casse giallorosse così da poter, magari, cercare un altro difensore centrale dopo l’innesto di Huijsen. Un’altra operazione in uscita quindi, sicuramente assai più fattibile di quella che vede coinvolti Belotti e Renato Sanches.

Spinazzola anche ieri quando è entrato in campo ha indovinato pochissimo, tant’è che sui social i tifosi della Roma si sono scatenati, chiedendone la cessione immediata. E la società, con Pinto in particolare, che sta cercando di accontentare tutti. Forse anche il giocatore che probabilmente si è anche pentito di non essere partito la scorsa estate quando su di lui c’erano gli arabi pronti a regalargli un contratto d’oro.