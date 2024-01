Milan-Roma, emergenza infortuni: diagnosi UFFICIALE

La sfida tra Milan e Roma si avvicina e le due squadre fanno la conta delle assenze in vista del big match. Dopo l’ultimo infortunio è arrivata la diagnosi ufficiale: rischio emergenza nel settore.

La prima metà di stagione ha visto Roma e Milan fare i conti con tanti infortuni. L’emergenza per le due squadre continua anche in vista della sfida di San Siro, in programma domenica sera. Nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno la squadra giallorossa sarà ospite dei rossoneri, reduci dalla vittoria esterna in casa dell’Empoli ed in un buon momento di risultati. Sono sei le gare senza sconfitte per la squadra guidata da Stefano Pioli, che al pari di José Mourinho, fa la conta degli indisponibili per le prossime uscite.

Milan e Roma si affronteranno domenica sera a San Siro, prima del big match entrambe le squadre scenderanno in campo per la Coppa Italia. Mercoledì ci saranno i quarti di finale della competizione nazionale, con i giallorossi attesi dal caldissimo derby contro la Lazio di Sarri. Anche la squadra guidata da Stefano Pioli, in striscia positiva da sei gare, è attesa da una sfida delicata contro l’Atalanta, ultima avversaria della Roma nel pareggio di ieri dello stadio Olimpico. Anche nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato i die tecnici hanno dovuto fare i conti con nuovi infortuni in difesa.

Milan-Roma, infortunio Florenzi e allarme in difesa: diagnosi ufficiale

In casa Roma c’è stato lo stop di Diego Llorente, con il debutto dell’ultimo arrivato Huijsen. Il difensore spagnolo deve fare i conti con un fastidio all’adduttore destro, una tegola in difesa per Mourinho già orfano di Smalling, Ndicka e Kumbulla. Non se la passa meglio il pacchetto arretrato del Milan, costretto a rinunciare all’ex giallorosso Florenzi nella sfida di Coppa Italia mercoledì.

Il terzino ex Roma si è fermato ieri nella sfida tra Milan ed Empoli. Come riportato in questi minuti su ‘X’ dal giornalista Martin Sartorio, di Calciomercato.it, il terzino destro ha subito un sovraccarico all’adduttore sinistro. Nessuna lesione muscolare per l’ex giallorosso, che salterà la sfida di Coppa Italia e rimane in dubbio per la gara di San Siro in programma domenica sera.