Fonseca lo manda alla Roma: colpo a sorpresa in Ligue 1

Calciomercato Roma, intreccio con l’ex Paulo Fonseca e colpo a sorpresa in Ligue 1. Il nuovo rinforzo giallorosso può arrivare dal campionato transalpino, attesa per l’offerta.

Le strade della Roma si intrecciano con quelle dell’ex tecnico Paulo Fonseca. Il portoghese, alla guida del Lille in Ligue 1, è stato sostituito in panchina dal connazionale José Mourinho nell’estate del 2021. Dalla scorsa stagione l’ex giallorosso è alla guida del club transalpino e dalla Francia spunta una nuova pista per il calciomercato giallorosso che punta dritto in casa Lille. La Roma si è sbloccata in entrata con l’arrivo del giovane Dean Huijsen in prestito secco dalla Juventus, ma i movimenti potrebbero non limitarsi al prospetto bianconero.

Sono giorni caldissimi in casa Roma, sia dentro che fuori dal campo. Domani pomeriggio la squadra guidata da José Mourinho affronterà il Derby di Coppa Italia contro la Lazio. La nuova stracittadina mette in palio l’accesso alle semifinali della competizione nazionale, e può risollevare con entusiasmo gli umori di entrambe le piazze. Dopo il derby sarà il momento di preparare un’altra sfida delicata, la trasferta a San Siro contro il Milan di Pioli. Parallelamente vanno avanti le manovre del calciomercato invernale in casa Roma, l’ultimo con Tiago Pinto come responsabile prima dell’annunciato divorzio. Dopo l’arrivo in prestito del giovane Huijsen spunta una nuova pista in difesa dalla squadra guidata dall’ex Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, colpo dal Lille di Fonseca: Alexsandro Ribeiro nel mirino

Oltre al giovane olandese arrivato dalla Juventus, la Roma potrebbe mettere a segno nuovi movimenti in entrata in difesa. Secondo quanto rimbalza dalla Francia la squadra giallorossa ha messo nel mirino uno dei protagonisti nel Lille di Paulo Fonseca.

Riflettori puntati sul brasiliano classe ’99, Alexsandro Ribeiro. Il calciatore è arrivato nel Lille di Fonseca nel 2022 e si sta confermando anche in questa stagione come titolare nella squadra guidata dall’ex Roma. Il suo contratto scade nel 2026 e, secondo quanto rilanciato da L’Equipe, la Roma avrebbe intenzione di presentare un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto per arrivare al difensore brasiliano.