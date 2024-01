Clamoroso Matic, si è offerto alla Roma: risposta lampo

Colpo di scena Nemanja Matic, dopo l’addio improvviso alla Roma della scorsa estate. Il centrocampista serbo, in rottura con il Rennes, si sarebbe offerto ai giallorossi.

Nemanja Matic ha scatenato un nuovo caso di calciomercato nella finestra invernale, con uno scenario simile a quanto già visto alla Roma pochi mesi fa. Il centrocampista serbo è in rottura totale con il Rennes, club che lo ha prelevato dai giallorossi in estate dopo il suo primo anno a Trigoria. L’addio all’ex Manchester United ha sorpreso in molti, ed ora lo stesso calciatore sembra deciso a forzare la mano per cambiare nuovamente aria. E le sorprese non finiscono qui, il centrocampista serbo si sarebbe offerto per un ritorno clamoroso nella Roma di José Mourinho.

Intorno a Nemanja Matic si è alzato un polverone in casa Rennes nelle ultime ore. Il centrocampista serbo starebbe facendo di tutto per forzare l’addio al club transalpino dopo metà stagione. Secondo le ultime indiscrezioni l’ex Roma avrebbe anche lasciato il gruppo Whatsapp della squadra e liberato il suo armadietto, seminando indizi di una rottura insanabile. Uno scenario che per certi versi ricorda quanto accaduto in casa giallorossa la scorsa estate. Il centrocampista nel giro di pochi giorni è passato da punto fermo del centrocampo ad essere con le valigie in mano, fino alla cessione al Rennes poi materializzata a metà agosto.

Colpo di scena Matic dopo la rottura col Rennes: spunta l’offerta alla Roma

Ora, in aperta rottura con il club francese, il centrocampista sarebbe intenzionato a cambiare aria a gennaio. Nonostante il contratto biennale firmato pochi mesi fa Nemanja Matic sembra aver deciso di mollare i rossoneri, e starebbe lavorando per trovare una nuova sistemazione. Tra le opzioni possibili spunta un clamoroso tentativo per tornare a giocare nella Roma.

A rivelare il retroscena, che avrebbe del clamoroso per come si è consumata la rottura, è il quotidiano ‘Leggo’. Nell’edizione odierna viene fatto un punto sul centrocampo a disposizione di José Mourinho, con la cessione di Renato Sanches che continua a prendere quota in uscita. Per quel che riguarda Matic il serbo si sarebbe offerto per tornare in giallorosso, ma la risposta da Trigoria non si è fatta attendere: nessun interesse sembra trapelare in casa Roma.