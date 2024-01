Scippo in difesa e addio Roma: blitz nella Capitale

Calciomercato Roma, blitz decisivo nella Capitale per lo scippo in difesa. L’incontro fissato per la firma fa sfumare la pista per il rinforzo giallorosso a gennaio.

Reduce dall’amara eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Lazio di Sarri, la Roma è attesa da un’altra sfida complicata. Domenica sera la squadra giallorossa farà visita al Milan di Pioli, con i rossoneri che sono stati eliminati nei quarti di finale della competizione nazionale dall’Atalanta. Oltre alle attenzioni verso il campo c’è fermento intorno alla finestra di calciomercato invernale, con uno scippo in difesa che cambia nuovamente gli scenari in entrata in casa giallorossa.

Il calciomercato invernale della Roma si è sbloccato in entrata con l’arrivo del giovane Dean Huijsen. Il difensore classe 2005 è stato prelevato in prestito secco dalla Juventus ed è stato subito schierato in campo da José Mourinho. Complice lo stop accusato da Diego Llorente l’olandese ha prima debuttato contro l’Atalanta, poi è stato schierato da titolare nel Derby di Coppa Italia. L’emergenza difensiva non si arresta in casa giallorossa. La partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa ha ridotto le scelte del portoghese nel settore arretrato. Ecco perché oltre al giovane della Juventus, in caso di uscite non è escluso un nuovo arrivo nel pacchetto difensivo da consegnare al tecnico giallorosso.

Calciomercato Roma, blitz a Madrid per Soyuncu: incontro con il Fenerbahce

Uno dei nomi più caldi in difesa è quello del turco Caglar Soyuncu, da tempo accostato alla lista dei desideri del partente Tiago Pinto. L’ex Leicester, passato all’Atletico Madrid a parametro zero in estate, ha trovato poco spazio fin qui e sembra pronto ad una nuova esperienza dopo metà stagione.

Con questa premessa la pista Roma è stata nuovamente accostata al classe ’96, che con l’Atletico Madrid ha firmato un contratto fino al giugno del 2027. Per ritrovare spazio in campo il difensore è pronto a salutare la corte di Simeone, con il Fenerbahce che è uscito allo scoperto in queste ore. Il club turco, rappresentato dal dirigente Selahattin Baki, ha raggiunto Madrid per trovare la fumata bianca decisiva. Lo riferisce il giornalista Sercan Hamzaoğlu su X, che aggiunge come i gialloblù incontreranno nelle prossime ore calciatore ed entourage per la firma.