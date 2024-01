Addio Roma: c’è già il volo per l’Arabia Saudita

Calciomercato Roma, l’addio sembra già scritto con l’appuntamento fissato in Arabia Saudita. Nuova svolta in arrivo per le manovre di gennaio della squadra giallorossa.

Il calciomercato invernale della Roma si è sbloccato in entrata con l’arrivo in prestito del giovane Dean Huijsen. Il classe 2005, prelevato dalla Juventus, ha rimpolpato il pacchetto difensivo a disposizione di José Mourinho, orfano anche di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa. L’arrivo del giovane olandese però potrebbe non essere l’unico movimento in entrata della squadra giallorossa, ad un passo dal divorzio già annunciato con Tiago Pinto. Per piazzare nuovi rinforzi il dirigente portoghese è chiamato a sbloccarsi in uscita, ed occhio all’appuntamento già fissato in Arabia Saudita.

Reduce dalla brutta prestazione nel derby, costato l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma di José Mourinho è attesa da un altro big match in trasferta. Domani sera la squadra giallorossa farà visita al Milan di Stefano Pioli. La trasferta nella tana dei rossoneri rappresenta l’ultimo appuntamento delicato di un ciclo di sfide durissimo per la squadra guidata dal portoghese in panchina. Fin qui la Roma è riuscita a vincere solo con il Napoli di Mazzarri, dopo le sconfitte di misura con Juventus e Lazio ed in mezzo il pareggio casalingo maturato con l’Atalanta. Per riconquistare terreno nella corsa al piazzamento in Champions League la squadra giallorossa dovrà invertire subito la tendenza. E su un binario parallelo si muovono le ultime manovre di Tiago Pinto prima dell’addio già annunciato a febbraio.

Calciomercato Roma, addio Spinazzola: appuntamento cruciale in Arabia Saudita

Non è escluso l’arrivo di un altro difensore a gennaio per la Roma, con tanti indizi che portano a guardare in casa Atletico Madrid. Il nome più caldo è quello del turco Soyuncu, arrivato in Liga a parametro zero e pronto ad una nuova avventura dopo aver visto poco il campo. Ma per piazzare nuovi rinforzi serviranno altrettanti movimenti in uscita, con due indiziati verso l’addio a gennaio.

Il primo è Renato Sanches, che potrebbe salutare dopo pochi mesi ma non sembra voler accettare la Turchia per la seconda parte di stagione. Il secondo è Leonardo Spinazzola, il terzino sta trovando poco spazio in campo ed è in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex Juventus potrebbe andare a giocare in Arabia Saudita a gennaio. In tal senso l’appuntamento per sbloccare l’affare è rappresentato dall’amichevole che i giallorossi hanno in programma con l’Al-Shabab, il 24 gennaio a Riad.