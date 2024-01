Calciomercato Roma, infortunio e niente addio: rinnovo a sorpresa

Calciomercato Roma, quando tutto sembrava pronto per l’addio è saltata la firma. Dietro la fumata nera c’è l’infortunio del calciatore, pronto a rinnovare.

Continua il periodo di risultati negativi in campo della Roma di Mourinho, sconfitta ieri sera dal Milan a San Siro. Ennesimo passo falso in un big match per la squadra giallorossa, ora sprofondata al nono posto in classifica. Prima della sfida era tornato a parlare del calciomercato invernale dei suoi il partente Tiago Pinto, che sta vivendo le sue ultime settimane in giallorosso prima dell’addio già annunciato. Il dirigente portoghese ha dribblato la domanda sul futuro di José Mourinho ed ha indicato la via da seguire nella sessione invernale di mercato.

Tiago Pinto continua ad essere punto di riferimento per il calciomercato invernale della Roma, nonostante l’annunciato addio a fine gennaio. Anche ieri, nel pre partita di Milan-Roma, il dirigente lusitano ha parlato ai microfoni dei cronisti indicando le priorità di mercato giallorosse nella seconda metà di gennaio. Pinto ha evidenziato come la squadra guidata da Mourinho si stia impegnando sul fronte delle uscite, senza sbilanciarsi direttamente in merito al futuro di Renato Sanches. Il portoghese, arrivato in prestito dal PSG, sembra il primo indiziato a lasciare Trigoria, mentre un altro trasferimento che sembrava già chiuso ha visto la firma saltare all’improvviso.

Calciomercato Roma, niente Juve per Cherubini: dovrà operarsi al ginocchio

Parliamo del mancato passaggio del giovane Luigi Cherubini dalla Roma alla Juventus. Dopo l’arrivo in prestito secco del giovane difensore Dean Huijsen alla corte di Mourinho, sembrava definita la cessione del Primavera giallorosso in bianconero. Ieri era arrivata la notizia della fumata nera improvvisa, ed in queste ore emergono ulteriori dettagli.

Il Capitano della Roma Primavera sembrava ad un passo dall’esperienza in bianconero, ma la firma sarebbe saltata anche per motivi fisici. Come evidenzia su ‘X’ il giornalista Filippo Biafora il classe 2004 dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico immediato a causa di una cisti al ginocchio. Dopo l’intervento il ragazzo passerà la riabilitazione alla Roma ed arriverà anche la firma sul rinnovo di contratto che è in scadenza.