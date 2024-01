Conte al posto di Mourinho: effetto domino Milan-Juventus

Antonio Conte erede di José Mourinho, emergono i contatti diretti con la Roma. Maxi intreccio in panchina con le manovre di Juve e Milan: scatta l’effetto domino.

Le panchine di Serie A sono bollenti a metà gennaio, con il nome di Antonio Conte che continua ad essere tra i più gettonati. L’allenatore pugliese dopo la rottura con il Tottenham in Premier League è rimasto senza panchina in questa stagione, ma tanti elementi lo avvicinano al ritorno nel campionato italiano. L’ex Inter e Juventus sarebbe stato contattato direttamente dalla proprietà Friedkin, in cerca dell’erede di José Mourinho sulla panchina della Roma.

La squadra giallorossa è reduce da due cocenti sconfitte. La prima nel derby di Coppa Italia, costato l’eliminazione dal torneo nazionale. La seconda in campionato, con il passo falso di San Siro che ha visto sprofondare la Roma al nono posto in classifica in Serie A. Prestazioni che hanno rimesso in discussione il futuro di José Mourinho sulla panchina giallorossa, a pochi mesi dalla scadenza del contratto per il portoghese. Se l’ipotesi di esonero anticipato non sembra nei piani della dirigenza statunitense, remota appare anche l’ipotesi di un rinnovo contrattuale. E rispunta la pista Antonio Conte nella lista dei desideri della proprietà Friedkin.

Conte erede di Mourinho, contatto diretto e stand-by: intreccio con Milan e Juve

La Roma sarà attesa da un calendario più agevole nei prossimi incontri, ma l’impressione è che a fine stagione le strade con José Mourinho siano destinate a separarsi. E per raccogliere l’eredità dello Special One non tramonta la pista che porta ad Antonio Conte, ancora libero dopo l’addio al Tottenham, contattato direttamente dalla società giallorossa.

A svelare i contatti con Antonio Conte ci ha pensato l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Il quotidiano aggiunge che per ora il pugliese non avrebbe accettato l’offerta, e che l’ex Juve sia anche nel mirino del Milan in caso di addio a Stefano Pioli. Tornando ai bianconeri, in caso di addio in anticipo con Allegri, il preferito sarebbe Thiago Motta, che bene sta facendo al Bologna. Nel maxi intreccio in panchina resterebbe libero proprio mister Allegri, opzione che potrebbe tornare di moda anche per la Roma.