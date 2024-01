Calciomercato Roma, cambio di posizione e niente addio

Calciomercato Roma, novità in vista degli ultimi giorni della sessione invernale. Il cambio di posizione imminente muta anche lo scenario in uscita: l’addio ora sembra più lontano.

Dopo il ribaltone in panchina dei giorni scorsi la Roma torna in campo domani pomeriggio allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ospiterà l’Hellas Verona, nel debutto di Daniele De Rossi come nuovo allenatore dopo l’esonero di José Mourinho. L’ex Capitano non avrà a disposizione causa squalifica due titolarissimi come Cristante e Mancini, ed è probabile che l’undici schierato in campo veda un nuovo modulo dal primo minuto. Il cambio di posizione imminente apre a nuovi in ottica calciomercato invernale. L’addio sembra allontanarsi negli ultimi giorni di gennaio.

Le ultime giornate in casa Roma sono state caratterizzate dal ribaltone improvviso in panchina, con l’esonero di José Mourinho comunicato tre giorni fa. Il nuovo tecnico della squadra giallorossa è Daniele De Rossi, ex Capitano e Bandiera della piazza romanista. Domani pomeriggio il debutto da tecnico per DDR, atteso dal banco di prova Hellas Verona allo stadio Olimpico. Tra poco ci sarà la prima conferenza stampa dell’erede di José Mourinho, che in campo potrebbe cambiare lo schieramento dei suoi già a partire dalla sfida casalinga di domani.

Calciomercato Roma, ribaltone Spinazzola: nuovo ruolo e niente addio

La nuova Roma targata De Rossi potrebbe schierarsi in campo con una linea difensiva a quattro. Complice la squalifica di Mancini sono solo due i centrali a disposizione del nuovo allenatore, ed anche l’adattabile Cristante salterà il Verona per squalifica. A prescindere dalle pesanti defezioni con DDR si aspetta il cambio modulo, che vedrebbe sulla sinistra tornare titolare Leonardo Spinazzola.

E secondo quanto scrive quest’oggi ‘Il Messaggero’, l’addio tra la Roma ed il terzino umbro ora sembra un’ipotesi più lontana. Il numero 37 giallorosso, benché sia in scadenza di contratto, potrebbe tornare protagonista da subito sotto la gestione De Rossi. Zalewski dovrebbe infatti essere schierato più avanti, lasciando il solo ex Atalanta come interprete puro del ruolo. Con DDR nello staff del Ct Mancini, il laterale è stato assoluto protagonista nell’Europeo poi vinto in Inghilterra.